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В Финляндии не могут продать аутлет-деревню вблизи границы с Россией
В Финляндии не могут продать аутлет-деревню вблизи границы с Россией - 02.12.2024, ПРАЙМ
В Финляндии не могут продать аутлет-деревню вблизи границы с Россией
Финская аутлет-деревня Zsar, которая обанкротилась в 2022 году, не могут продать уже два года, так как потенциальный покупатель не выплатил оговоренную сумму,... | 02.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-02T14:51+0300
2024-12-02T14:51+0300
2024-12-02T14:51+0300
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ХЕЛЬСИНКИ, 2 дек - ПРАЙМ. Финская аутлет-деревня Zsar, которая обанкротилась в 2022 году, не могут продать уже два года, так как потенциальный покупатель не выплатил оговоренную сумму, сообщает Yle."Аутлет-деревня Zsar, расположенная в Виролахти, ищет нового владельца вот уже почти два года", - сказано в публикации издания.Отмечается, что Zsar Outlet Village открылся в конце 2018 года и предназначался для туристов, пересекающих российско-финскую границу, которая находится в одном километре от КПП "Ваалимаа". Однако из-за пандемии коронавируса и пограничных ограничений место пришлось закрыть через полгода.Такие же экономические трудности испытывают и другие приграничные города Финляндии из-за решения финских властей, которые в одностороннем порядке закрыли границу с Россией. Например, семейный центр отдыха Pajarinhovi также обанкротился из-за отсутствия туристов из России.
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финляндия, бизнес
Экономика, ФИНЛЯНДИЯ, Бизнес
В Финляндии не могут продать аутлет-деревню вблизи границы с Россией
Yle: в Финляндии уже два года не могут продать обанкротившуюся аутлет-деревню
ХЕЛЬСИНКИ, 2 дек - ПРАЙМ. Финская аутлет-деревня Zsar, которая обанкротилась в 2022 году, не могут продать уже два года, так как потенциальный покупатель не выплатил оговоренную сумму, сообщает Yle.
"Аутлет-деревня Zsar, расположенная в Виролахти, ищет нового владельца вот уже почти два года", - сказано в публикации издания.
Отмечается, что Zsar Outlet Village открылся в конце 2018 года и предназначался для туристов, пересекающих российско-финскую границу, которая находится в одном километре от КПП "Ваалимаа". Однако из-за пандемии коронавируса и пограничных ограничений место пришлось закрыть через полгода.
Такие же экономические трудности испытывают и другие приграничные города Финляндии из-за решения финских властей, которые в одностороннем порядке закрыли границу с Россией. Например, семейный центр отдыха Pajarinhovi также обанкротился из-за отсутствия туристов из России.
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