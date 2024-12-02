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"Газпром" вывел суточные поставки газа в Китай по "Силе Сибири" на максимум - 02.12.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241202/gazprom-853251821.html
"Газпром" вывел суточные поставки газа в Китай по "Силе Сибири" на максимум
"Газпром" вывел суточные поставки газа в Китай по "Силе Сибири" на максимум - 02.12.2024, ПРАЙМ
"Газпром" вывел суточные поставки газа в Китай по "Силе Сибири" на максимум
"Газпром" досрочно вывел суточные поставки в Китай по газопроводу "Сила Сибири" на максимальный контрактный уровень, сообщила компания. | 02.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-02T12:37+0300
2024-12-02T12:37+0300
энергетика
россия
китай
газпром
газ
сила сибири
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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. "Газпром" досрочно вывел суточные поставки в Китай по газопроводу "Сила Сибири" на максимальный контрактный уровень, сообщила компания. "В соответствии с запросом китайской стороны и подписанным соглашением "Газпром" досрочно обеспечил увеличение экспорта российского природного газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". С 1 декабря суточные поставки выведены на максимальный контрактный уровень", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.Более того, по словам Миллера, "Газпром" видит, что российский газ востребован в Китае на его на растущем рынке."Пять лет "Газпром" поставляет российский трубопроводный газ в Китай по "Силе Сибири". Поставляет надежно, в объемах, которые нужны нашим партнерам. Даже когда эти объемы превышают контрактные обязательства "Газпрома". Мы видим востребованность российского газа на растущем китайском рынке и важную роль, которую играет российский газ для стабильного энергоснабжения экономики Китая", - приведены слова Миллера в телеграм-канале "Газпрома".
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россия, китай, газпром, газ, сила сибири
Энергетика, РОССИЯ, КИТАЙ, Газпром, Газ, Сила Сибири
12:37 02.12.2024
 
"Газпром" вывел суточные поставки газа в Китай по "Силе Сибири" на максимум

Миллер: "Газпром" вывел суточные поставки газа в КНР по "Силе Сибири" на максимум

© Фото : ПАО «Газпром»Газопровод «Сила Сибири»
Газопровод «Сила Сибири» - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2024
© Фото : ПАО «Газпром»
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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. "Газпром" досрочно вывел суточные поставки в Китай по газопроводу "Сила Сибири" на максимальный контрактный уровень, сообщила компания.
"В соответствии с запросом китайской стороны и подписанным соглашением "Газпром" досрочно обеспечил увеличение экспорта российского природного газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". С 1 декабря суточные поставки выведены на максимальный контрактный уровень", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
Более того, по словам Миллера, "Газпром" видит, что российский газ востребован в Китае на его на растущем рынке.
"Пять лет "Газпром" поставляет российский трубопроводный газ в Китай по "Силе Сибири". Поставляет надежно, в объемах, которые нужны нашим партнерам. Даже когда эти объемы превышают контрактные обязательства "Газпрома". Мы видим востребованность российского газа на растущем китайском рынке и важную роль, которую играет российский газ для стабильного энергоснабжения экономики Китая", - приведены слова Миллера в телеграм-канале "Газпрома".
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ЭнергетикаРОССИЯКИТАЙГазпромГазСила Сибири
 
 
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