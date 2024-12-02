https://1prime.ru/20241202/gazprom-853251821.html

"Газпром" вывел суточные поставки газа в Китай по "Силе Сибири" на максимум

"Газпром" вывел суточные поставки газа в Китай по "Силе Сибири" на максимум - 02.12.2024, ПРАЙМ

"Газпром" вывел суточные поставки газа в Китай по "Силе Сибири" на максимум

"Газпром" досрочно вывел суточные поставки в Китай по газопроводу "Сила Сибири" на максимальный контрактный уровень, сообщила компания. | 02.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-02T12:37+0300

2024-12-02T12:37+0300

2024-12-02T12:37+0300

энергетика

россия

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газпром

газ

сила сибири

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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. "Газпром" досрочно вывел суточные поставки в Китай по газопроводу "Сила Сибири" на максимальный контрактный уровень, сообщила компания. "В соответствии с запросом китайской стороны и подписанным соглашением "Газпром" досрочно обеспечил увеличение экспорта российского природного газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". С 1 декабря суточные поставки выведены на максимальный контрактный уровень", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.Более того, по словам Миллера, "Газпром" видит, что российский газ востребован в Китае на его на растущем рынке."Пять лет "Газпром" поставляет российский трубопроводный газ в Китай по "Силе Сибири". Поставляет надежно, в объемах, которые нужны нашим партнерам. Даже когда эти объемы превышают контрактные обязательства "Газпрома". Мы видим востребованность российского газа на растущем китайском рынке и важную роль, которую играет российский газ для стабильного энергоснабжения экономики Китая", - приведены слова Миллера в телеграм-канале "Газпрома".

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россия, китай, газпром, газ, сила сибири