https://1prime.ru/20241202/gazprom-853251821.html
"Газпром" вывел суточные поставки газа в Китай по "Силе Сибири" на максимум
"Газпром" вывел суточные поставки газа в Китай по "Силе Сибири" на максимум - 02.12.2024, ПРАЙМ
"Газпром" вывел суточные поставки газа в Китай по "Силе Сибири" на максимум
"Газпром" досрочно вывел суточные поставки в Китай по газопроводу "Сила Сибири" на максимальный контрактный уровень, сообщила компания. | 02.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-02T12:37+0300
2024-12-02T12:37+0300
2024-12-02T12:37+0300
энергетика
россия
китай
газпром
газ
сила сибири
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/26/841332662_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_e26900ed296e617732928257e4b29e23.jpg
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. "Газпром" досрочно вывел суточные поставки в Китай по газопроводу "Сила Сибири" на максимальный контрактный уровень, сообщила компания. "В соответствии с запросом китайской стороны и подписанным соглашением "Газпром" досрочно обеспечил увеличение экспорта российского природного газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". С 1 декабря суточные поставки выведены на максимальный контрактный уровень", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.Более того, по словам Миллера, "Газпром" видит, что российский газ востребован в Китае на его на растущем рынке."Пять лет "Газпром" поставляет российский трубопроводный газ в Китай по "Силе Сибири". Поставляет надежно, в объемах, которые нужны нашим партнерам. Даже когда эти объемы превышают контрактные обязательства "Газпрома". Мы видим востребованность российского газа на растущем китайском рынке и важную роль, которую играет российский газ для стабильного энергоснабжения экономики Китая", - приведены слова Миллера в телеграм-канале "Газпрома".
https://1prime.ru/20241129/gazprom-853213945.html
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/26/841332662_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_98fc8ede20cdfca20dc073c645961954.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, газпром, газ, сила сибири
Энергетика, РОССИЯ, КИТАЙ, Газпром, Газ, Сила Сибири
"Газпром" вывел суточные поставки газа в Китай по "Силе Сибири" на максимум
Миллер: "Газпром" вывел суточные поставки газа в КНР по "Силе Сибири" на максимум
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. "Газпром" досрочно вывел суточные поставки в Китай по газопроводу "Сила Сибири" на максимальный контрактный уровень, сообщила компания.
"В соответствии с запросом китайской стороны и подписанным соглашением "Газпром" досрочно обеспечил увеличение экспорта российского природного газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". С 1 декабря суточные поставки выведены на максимальный контрактный уровень", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
Более того, по словам Миллера, "Газпром" видит, что российский газ востребован в Китае на его на растущем рынке.
"Пять лет "Газпром" поставляет российский трубопроводный газ в Китай по "Силе Сибири". Поставляет надежно, в объемах, которые нужны нашим партнерам. Даже когда эти объемы превышают контрактные обязательства "Газпрома". Мы видим востребованность российского газа на растущем китайском рынке и важную роль, которую играет российский газ для стабильного энергоснабжения экономики Китая", - приведены слова Миллера в телеграм-канале "Газпрома".
"Газпром" по итогам девяти месяцев увеличил чистую прибыль в 2,8 раза