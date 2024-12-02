https://1prime.ru/20241202/gazprom-853259590.html

"Газпром" существенно нарастил экспорт трубопроводного газа в Европу

"Газпром" существенно нарастил экспорт трубопроводного газа в Европу - 02.12.2024, ПРАЙМ

"Газпром" существенно нарастил экспорт трубопроводного газа в Европу

Поставки трубопроводного газа "Газпрома" в Европу в ноябре выросли почти на 9%, до 2,75 миллиарда кубометров, следует из данных Европейской сети операторов... | 02.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-02T17:30+0300

2024-12-02T17:30+0300

2024-12-02T17:31+0300

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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Поставки трубопроводного газа "Газпрома" в Европу в ноябре выросли почти на 9%, до 2,75 миллиарда кубометров, следует из данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) и "Газпрома".Так, согласно ENTSOG, поставки по "Турецкому потоку" в прошлом месяце составили в среднем 49,4 миллиона кубометров в сутки по сравнению с 42,7 миллиона кубометров в сутки в ноябре прошлого года. Таким образом, за ноябрь "Газпром" нарастил прокачку по газопроводу на 15,6%, до 1,48 миллиарда кубометров.Среднесуточный объем поставок по другому маршруту – украинскому коридору – в ноябре составил 42,3 миллиона кубометров, или 1,27 миллиарда кубометров за месяц. Это на 1,9% больше, чем в ноябре прошлого года – почти 41,6 миллиона кубометров в сутки, или 1,25 миллиарда кубометров за месяц.Общий экспорт российского трубопроводного газа в европейские страны в январе-ноябре вырос почти на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, до 29,3 миллиарда кубометров.Эксперты отмечали, что такая высокая динамика связана как с низкой базой первой половины прошлого года, так и с желанием стран ЕС подстраховаться на случай прекращения украинского транзита после 2024 года. По итогам же текущего года общий экспорт российского газа в страны ЕС и бывшей Югославии может вырасти на 25%, с 24 миллиардов до 30 миллиардов кубометров, прогнозировали эксперты.Сейчас российский газ попадает в Европу по двум маршрутам. Первый – газопровод "Балканский поток", который принимает газ из "Турецкого потока". "Балканский поток" проходит по территориям Болгарии и Сербии. Из Болгарии, которая перестала покупать российский газ напрямую, он идет в Румынию, Грецию и Северную Македонию. Из Сербии – на ее внутренний рынок, в Боснию и Герцеговину и в Венгрию.Второй маршрут – украинский коридор. Газ по нему получают Словакия и Молдавия (Приднестровье). Из Словакии он дальше идет в Австрию и частично направляется в Италию. По обоим маршрутам ежегодно прокачиваются примерно одинаковые объемы – около 14-15 миллиардов кубометров российского газа.

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россия, европа, газ, газпром