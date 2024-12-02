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В ЕС оценили влияние санкций против "Газпромбанка" на энергобезопасность - 02.12.2024, ПРАЙМ
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В ЕС оценили влияние санкций против "Газпромбанка" на энергобезопасность
В ЕС оценили влияние санкций против "Газпромбанка" на энергобезопасность - 02.12.2024, ПРАЙМ
В ЕС оценили влияние санкций против "Газпромбанка" на энергобезопасность
В Еврокомиссии не видят негативного влияния американских санкций против "Газпромбанка" на безопасность поставок в европейские страны. Об этом в ходе брифинга в... | 02.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-02T14:54+0300
2024-12-02T14:54+0300
россия
европа
санкции против рф
газпромбанк
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БРЮССЕЛЬ, 2 дек – ПРАЙМ. В Еврокомиссии не видят негативного влияния американских санкций против "Газпромбанка" на безопасность поставок в европейские страны. Об этом в ходе брифинга в Брюсселе сообщила представитель ЕК."Что касается санкций против "Газпромбанка", то мы пока не видим какого-либо негативного влияния на безопасность энергетических поставок ЕС, что требовало бы нашей реакции", - сказала она.Ранее американский Минфин ввел пакет антироссийских санкций, в который вошли, в частности, Газпромбанк и шесть его иностранных дочерних структур. Минфин США также предупредил о значительных рисках санкций для иностранных финансовых структур, которые подключаются к российской Системе передачи финансовых сообщений (СПФС).
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россия, европа, санкции против рф, газпромбанк
РОССИЯ, ЕВРОПА, санкции против РФ, Газпромбанк
14:54 02.12.2024
 
В ЕС оценили влияние санкций против "Газпромбанка" на энергобезопасность

ЕК: в ЕС не видят влияния санкций против "Газпромбанка" на энергобезопасность

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 2 дек – ПРАЙМ. В Еврокомиссии не видят негативного влияния американских санкций против "Газпромбанка" на безопасность поставок в европейские страны. Об этом в ходе брифинга в Брюсселе сообщила представитель ЕК.
"Что касается санкций против "Газпромбанка", то мы пока не видим какого-либо негативного влияния на безопасность энергетических поставок ЕС, что требовало бы нашей реакции", - сказала она.
Ранее американский Минфин ввел пакет антироссийских санкций, в который вошли, в частности, Газпромбанк и шесть его иностранных дочерних структур. Минфин США также предупредил о значительных рисках санкций для иностранных финансовых структур, которые подключаются к российской Системе передачи финансовых сообщений (СПФС).
Центральный банк РФ - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2024
Санкции против Газпромбанка имеют краткосрочный эффект, заявил ЦБ
29 ноября, 16:09
 
РОССИЯЕВРОПАсанкции против РФГазпромбанк
 
 
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