https://1prime.ru/20241202/gazpromneft-853262454.html

Путин оценил работу Газпромнефти по внедрению новых технологий

Путин оценил работу Газпромнефти по внедрению новых технологий - 02.12.2024, ПРАЙМ

Путин оценил работу Газпромнефти по внедрению новых технологий

Газпромнефть многое делает для внедрения самых современных технологий, хорошо работает и в РФ, и за рубежом, заявил президент России Владимир Путин. | 02.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-02T20:15+0300

2024-12-02T20:15+0300

2024-12-02T20:16+0300

экономика

владимир путин

новые технологии

https://cdnn.1prime.ru/img/83984/48/839844813_0:53:3361:1943_1920x0_80_0_0_09b8d9e313d813e98ad4953c78809360.jpg

МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Газпромнефть многое делает для внедрения самых современных технологий, хорошо работает и в РФ, и за рубежом, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства в понедельник встречается в Ново-Огарево с участниками Международного конгресса молодых ученых. "Я много раз об этом говорил, в бизнес-среде это хорошо известно, Газпромнефть - высокотехнологичная компания, она многое делает для того, чтобы внедрять самые современные технологии и добиваются успеха, хорошо работает и в нашей стране, и за рубежом", - сказал Путин на встрече с молодыми учеными. Президент отметил, что компания - это самый большой налогоплательщик, например, в Сербии, и в России - тоже один из самых крупных. Конгресс молодых ученых проводился с 27 по 29 ноября на федеральной территории Сириус в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента РФ. В 2024 году конгресс собрал 7 тысяч участников из 40 стран. РИА Новости выступило официальным фотохост-агентством и информационным партнером Конгресса молодых ученых.

https://1prime.ru/20241202/bezrabotitsa-853260859.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, новые технологии