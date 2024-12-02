https://1prime.ru/20241202/gazpromneft-853262454.html
Путин оценил работу Газпромнефти по внедрению новых технологий
Путин оценил работу Газпромнефти по внедрению новых технологий - 02.12.2024, ПРАЙМ
Путин оценил работу Газпромнефти по внедрению новых технологий
Газпромнефть многое делает для внедрения самых современных технологий, хорошо работает и в РФ, и за рубежом, заявил президент России Владимир Путин. | 02.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-02T20:15+0300
2024-12-02T20:15+0300
2024-12-02T20:16+0300
экономика
владимир путин
новые технологии
https://cdnn.1prime.ru/img/83984/48/839844813_0:53:3361:1943_1920x0_80_0_0_09b8d9e313d813e98ad4953c78809360.jpg
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Газпромнефть многое делает для внедрения самых современных технологий, хорошо работает и в РФ, и за рубежом, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства в понедельник встречается в Ново-Огарево с участниками Международного конгресса молодых ученых. "Я много раз об этом говорил, в бизнес-среде это хорошо известно, Газпромнефть - высокотехнологичная компания, она многое делает для того, чтобы внедрять самые современные технологии и добиваются успеха, хорошо работает и в нашей стране, и за рубежом", - сказал Путин на встрече с молодыми учеными. Президент отметил, что компания - это самый большой налогоплательщик, например, в Сербии, и в России - тоже один из самых крупных. Конгресс молодых ученых проводился с 27 по 29 ноября на федеральной территории Сириус в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента РФ. В 2024 году конгресс собрал 7 тысяч участников из 40 стран. РИА Новости выступило официальным фотохост-агентством и информационным партнером Конгресса молодых ученых.
https://1prime.ru/20241202/bezrabotitsa-853260859.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83984/48/839844813_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_eb632e30a030f3d233f96298546acadf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, новые технологии
Экономика, Владимир Путин, новые технологии
Путин оценил работу Газпромнефти по внедрению новых технологий
Путин: Газпромнефть многое делает для внедрения современных технологий
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Газпромнефть многое делает для внедрения самых современных технологий, хорошо работает и в РФ, и за рубежом, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства в понедельник встречается в Ново-Огарево с участниками Международного конгресса молодых ученых.
"Я много раз об этом говорил, в бизнес-среде это хорошо известно, Газпромнефть - высокотехнологичная компания, она многое делает для того, чтобы внедрять самые современные технологии и добиваются успеха, хорошо работает и в нашей стране, и за рубежом", - сказал Путин на встрече с молодыми учеными.
Президент отметил, что компания - это самый большой налогоплательщик, например, в Сербии, и в России - тоже один из самых крупных.
Путин: внедрение новых технологий не ведет к повышению безработицы
Конгресс молодых ученых проводился с 27 по 29 ноября на федеральной территории Сириус в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента РФ. В 2024 году конгресс собрал 7 тысяч участников из 40 стран.
РИА Новости выступило официальным фотохост-агентством и информационным партнером Конгресса молодых ученых.