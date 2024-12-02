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Путин оценил работу Газпромнефти по внедрению новых технологий - 02.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин оценил работу Газпромнефти по внедрению новых технологий
Путин оценил работу Газпромнефти по внедрению новых технологий - 02.12.2024, ПРАЙМ
Путин оценил работу Газпромнефти по внедрению новых технологий
Газпромнефть многое делает для внедрения самых современных технологий, хорошо работает и в РФ, и за рубежом, заявил президент России Владимир Путин. | 02.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-02T20:15+0300
2024-12-02T20:16+0300
экономика
владимир путин
новые технологии
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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Газпромнефть многое делает для внедрения самых современных технологий, хорошо работает и в РФ, и за рубежом, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства в понедельник встречается в Ново-Огарево с участниками Международного конгресса молодых ученых. "Я много раз об этом говорил, в бизнес-среде это хорошо известно, Газпромнефть - высокотехнологичная компания, она многое делает для того, чтобы внедрять самые современные технологии и добиваются успеха, хорошо работает и в нашей стране, и за рубежом", - сказал Путин на встрече с молодыми учеными. Президент отметил, что компания - это самый большой налогоплательщик, например, в Сербии, и в России - тоже один из самых крупных. Конгресс молодых ученых проводился с 27 по 29 ноября на федеральной территории Сириус в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента РФ. В 2024 году конгресс собрал 7 тысяч участников из 40 стран. РИА Новости выступило официальным фотохост-агентством и информационным партнером Конгресса молодых ученых.
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владимир путин, новые технологии
Экономика, Владимир Путин, новые технологии
20:15 02.12.2024 (обновлено: 20:16 02.12.2024)
 
Путин оценил работу Газпромнефти по внедрению новых технологий

Путин: Газпромнефть многое делает для внедрения современных технологий

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАЗС "Газпромнефть"
АЗС Газпромнефть - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Газпромнефть многое делает для внедрения самых современных технологий, хорошо работает и в РФ, и за рубежом, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства в понедельник встречается в Ново-Огарево с участниками Международного конгресса молодых ученых.
"Я много раз об этом говорил, в бизнес-среде это хорошо известно, Газпромнефть - высокотехнологичная компания, она многое делает для того, чтобы внедрять самые современные технологии и добиваются успеха, хорошо работает и в нашей стране, и за рубежом", - сказал Путин на встрече с молодыми учеными.
Президент отметил, что компания - это самый большой налогоплательщик, например, в Сербии, и в России - тоже один из самых крупных.
Президент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба Валдай - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2024
Путин: внедрение новых технологий не ведет к повышению безработицы
18:39
Конгресс молодых ученых проводился с 27 по 29 ноября на федеральной территории Сириус в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента РФ. В 2024 году конгресс собрал 7 тысяч участников из 40 стран.
РИА Новости выступило официальным фотохост-агентством и информационным партнером Конгресса молодых ученых.
 
ЭкономикаВладимир Путинновые технологии
 
 
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