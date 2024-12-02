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В ГД внесут проект о налоге на гумпомощь участникам СВО
В ГД внесут проект о налоге на гумпомощь участникам СВО - 02.12.2024, ПРАЙМ
В ГД внесут проект о налоге на гумпомощь участникам СВО
Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым внесут на рассмотрение палаты парламента законопроект, который... | 02.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-02T00:25+0300
2024-12-02T00:25+0300
2024-12-02T00:25+0300
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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым внесут на рассмотрение палаты парламента законопроект, который позволит отнести расходы предпринимателей на гумпомощь участникам СВО к расходам, учитываемым для расчета налога по упрощенной системе налогообложения (УСН), документ есть в распоряжении РИА Новости.
"Законопроектом предлагается расширить перечень расходов, которые учитываются при определении размера налога для лиц, использующих УСН, и отнести к их числу расходы в виде безвозмездно переданных денежных средств и (или) иного имущества в целях осуществления благотворительной деятельности в виде помощи участникам специальной военной операции, гражданским лицам, пострадавшим от действий военного характера, а также расходы, связанные с приобретением и передачей такого имущества", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
В ней уточняется, что сейчас Налоговый кодекс РФ не предоставляет возможность засчитать оказание благотворительной помощи, в том числе в виде закупки гумпомощи, в расходы при использовании УСН "доходы минус расходы".
"По факту на сумму закупки предпринимателям, использующим УСН, необходимо еще и заплатить налог и понести таким образом дополнительные траты", - отмечается в документе.
Данная инициатива послужит мотивацией для малого и среднего бизнеса оказывать благотворительную помощь участникам СВО, а также лицам, пострадавшим в результате нарушения целостности российских территорий в период ее проведения, добавили авторы.
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бизнес, общество , рф
Экономика, Бизнес, Общество , РФ
В ГД внесут проект о налоге на гумпомощь участникам СВО
В ГД внесут проект о налоге на гумпомощь участникам СВО
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым внесут на рассмотрение палаты парламента законопроект, который позволит отнести расходы предпринимателей на гумпомощь участникам СВО к расходам, учитываемым для расчета налога по упрощенной системе налогообложения (УСН), документ есть в распоряжении РИА Новости.
"Законопроектом предлагается расширить перечень расходов, которые учитываются при определении размера налога для лиц, использующих УСН, и отнести к их числу расходы в виде безвозмездно переданных денежных средств и (или) иного имущества в целях осуществления благотворительной деятельности в виде помощи участникам специальной военной операции, гражданским лицам, пострадавшим от действий военного характера, а также расходы, связанные с приобретением и передачей такого имущества", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
В ней уточняется, что сейчас Налоговый кодекс РФ не предоставляет возможность засчитать оказание благотворительной помощи, в том числе в виде закупки гумпомощи, в расходы при использовании УСН "доходы минус расходы".
"По факту на сумму закупки предпринимателям, использующим УСН, необходимо еще и заплатить налог и понести таким образом дополнительные траты", - отмечается в документе.
Данная инициатива послужит мотивацией для малого и среднего бизнеса оказывать благотворительную помощь участникам СВО, а также лицам, пострадавшим в результате нарушения целостности российских территорий в период ее проведения, добавили авторы.