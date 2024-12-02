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В Германии начнутся предупредительные забастовки сотрудников Volkswagen

В Германии начнутся предупредительные забастовки сотрудников Volkswagen - 02.12.2024, ПРАЙМ

В Германии начнутся предупредительные забастовки сотрудников Volkswagen

Предупредительные забастовки сотрудников автоконцерна Volkswagen против планов закрытия части производства и сокращения сотрудников начнутся в понедельник в... | 02.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-02T00:22+0300

2024-12-02T00:22+0300

2024-12-02T00:22+0300

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МОСКВА, 2 дек – ПРАЙМ. Предупредительные забастовки сотрудников автоконцерна Volkswagen против планов закрытия части производства и сокращения сотрудников начнутся в понедельник в Германии. О начале предупредительных забастовок в воскресенье сообщил крупнейший профсоюз страны IG Metall. Ранее сообщалось, что следующий раунд переговоров между концерном и профсоюзом назначен на 9 декабря, а предупредительные забастовки - механизм давления со стороны IG Metall. На прошлой неделе, как сообщал профсоюз, более 6 тысяч сотрудников автоконцерна вышли на демонстрацию в городе Вольфсбург из-за планируемых сокращений. В ходе акции участники провели обряд "похорон" компании Volkswagen. Ранее глава производственного совета немецкого автоконцерна Volkswagen Даниэла Кавалло сообщила, что концерн намерен в рамках мер по экономии закрыть как минимум три завода в Германии и тем самым сократить десятки тысяч рабочих мест. В Германии на десяти заводах компании работают около 120 тысяч человек. В Volkswagen и ранее не исключали увольнений и закрытия производств в ФРГ ради экономии. По словам главы концерна Оливера Блуме, новый курс на экономию связан со стремлением ряда конкурентов обосноваться в Европе и падением конкурентоспособности Германии. По сообщениям СМИ, увольнения могут начаться с 1 июля 2025 года, сторонники жестких мер экономии внутри концерна хотят сократить до 30 тысяч сотрудников.

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мировая экономика, германия, москва, фрг, volkswagen, ig metall