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В России вырос индекс PMI обрабатывающих отраслей

В России вырос индекс PMI обрабатывающих отраслей - 02.12.2024, ПРАЙМ

В России вырос индекс PMI обрабатывающих отраслей

Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в ноябре вырос до 51,3 пункта с 50,6 пункта в октябре, говорится в сообщении агентства S&P Global. | 02.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-02T09:15+0300

2024-12-02T09:15+0300

2024-12-02T09:15+0300

экономика

россия

s&p

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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в ноябре вырос до 51,3 пункта с 50,6 пункта в октябре, говорится в сообщении агентства S&P Global. "Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в обрабатывающей промышленности S&P Global Russia составил 51,3 пункта в середине четвертого квартала, увеличившись с 50,6 пункта в октябре, что свидетельствует о втором успешном месяце подряд. В России наблюдается второй ежемесячный подъем в производственном секторе. Несмотря на скромные темпы, рост соответствовал среднему значению за весь период", - говорится в сообщении. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад. Ранее этот индекс носил название IHS Markit PMI, однако теперь исследовательская организация Markit входит в S&P Global.

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