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Основные фондовые индексы Европы закрылись в плюсе - 02.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241202/indeksy-853263020.html
Основные фондовые индексы Европы закрылись в плюсе
Основные фондовые индексы Европы закрылись в плюсе - 02.12.2024, ПРАЙМ
Основные фондовые индексы Европы закрылись в плюсе
Основные фондовые индексы Европы закрылись в плюсе в понедельник на фоне резкого снижения стоимости евро, свидетельствуют данные торгов. | 02.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-02T20:58+0300
2024-12-02T20:59+0300
экономика
фондовые индексы европы
рост
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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрылись в плюсе в понедельник на фоне резкого снижения стоимости евро, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,31% - до 8 312,89 пункта, французский CAC 40 - на 0,02%, до 7 236,89 пункта, немецкий DAX - на 1,57%, до 19 933,62 пункта. Давление на европейскую валюту оказала политическая ситуация во Франции. Премьер-министр страны Мишель Барнье провел законопроект о бюджете социального страхования на 2025 год в обход голосования депутатов, рискуя отставкой своего правительства. Оппозиция левых во французском парламенте выдвинула вотум недоверия Барнье, который поддержала партия Марин Ле Пен "Национальное объединение". Это означает, что правительство Франции уйдет в отставку. На этом фоне евро дешевеет в понедельник примерно на 1%. Трейдеры также оценивали корпоративные новости. Акции Stellantis на торгах в Париже подешевели на 6,4% после заявления об уходе в отставку гендиректора корпорации Карлоса Тавареса. Кроме того, в понедельник были опубликованы данные, согласно которым индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны, по окончательной оценке, в ноябре снизился до 45,2 пункта с 46 пунктов в октябре, что совпало с предварительными данными.
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фондовые индексы европы, рост
Экономика, фондовые индексы Европы, рост
20:58 02.12.2024 (обновлено: 20:59 02.12.2024)
 
Основные фондовые индексы Европы закрылись в плюсе

Основные фондовые индексы Европы выросли на фоне резкого ослабления евро

© flickr.com / rubenvikeФранкфуртская фондовая биржа
Франкфуртская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2024
© flickr.com / rubenvike
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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрылись в плюсе в понедельник на фоне резкого снижения стоимости евро, свидетельствуют данные торгов.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,31% - до 8 312,89 пункта, французский CAC 40 - на 0,02%, до 7 236,89 пункта, немецкий DAX - на 1,57%, до 19 933,62 пункта.
Давление на европейскую валюту оказала политическая ситуация во Франции. Премьер-министр страны Мишель Барнье провел законопроект о бюджете социального страхования на 2025 год в обход голосования депутатов, рискуя отставкой своего правительства. Оппозиция левых во французском парламенте выдвинула вотум недоверия Барнье, который поддержала партия Марин Ле Пен "Национальное объединение". Это означает, что правительство Франции уйдет в отставку. На этом фоне евро дешевеет в понедельник примерно на 1%.
Трейдеры также оценивали корпоративные новости. Акции Stellantis на торгах в Париже подешевели на 6,4% после заявления об уходе в отставку гендиректора корпорации Карлоса Тавареса.
Информационная панель с данными об индексе Dow Jones на Таймс-сквер в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2024
Фондовый индекс Dow Jones впервые в истории превысил 45 тысяч пунктов
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Кроме того, в понедельник были опубликованы данные, согласно которым индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны, по окончательной оценке, в ноябре снизился до 45,2 пункта с 46 пунктов в октябре, что совпало с предварительными данными.
 
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