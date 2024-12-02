https://1prime.ru/20241202/ipoteka-853250066.html
В "Сбере" оценили долю рыночной ипотеки в объеме выдач жилищных кредитов
В "Сбере" оценили долю рыночной ипотеки в объеме выдач жилищных кредитов - 02.12.2024, ПРАЙМ
В "Сбере" оценили долю рыночной ипотеки в объеме выдач жилищных кредитов
По итогам 2024 года доля рыночной ипотеки в объеме выдач жилищных кредитов Сбербанка составит около 30%, заявил журналистам первый зампред правления кредитной... | 02.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-02T11:42+0300
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2024-12-02T11:42+0300
экономика
россия
сбербанк
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МОСКВА, 2 дек – ПРАЙМ. По итогам 2024 года доля рыночной ипотеки в объеме выдач жилищных кредитов Сбербанка составит около 30%, заявил журналистам первый зампред правления кредитной организации Кирилл Царев. "По итогам 2024 года доля рыночной ипотеки составит в Сбербанке около 30%", - сказал он в кулуарах форума Domclick Digital. Также он добавил, что по прогнозам Сбербанка, в целом по рынку доля рыночной ипотеки составит 28%. По мнению Царева, объем выдач ипотечных кредитов в 2025 году будет зависеть в первую очередь от объемов, которые будут предоставляться для льготной ипотеки. "Очевидно, что с текущим уровнем ставок существенным драйвером останется льготная ипотека. Поэтому в зависимости от того, какие объемы будут предоставлены, на мой взгляд, они, конечно, будут все равно утилизированы все", - заключил он.
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россия, сбербанк
Экономика, РОССИЯ, Сбербанк
В "Сбере" оценили долю рыночной ипотеки в объеме выдач жилищных кредитов
Царев: доля рыночной ипотеки в объеме выдачи Сбербанка составит около 30%
МОСКВА, 2 дек – ПРАЙМ. По итогам 2024 года доля рыночной ипотеки в объеме выдач жилищных кредитов Сбербанка составит около 30%, заявил журналистам первый зампред правления кредитной организации Кирилл Царев.
"По итогам 2024 года доля рыночной ипотеки составит в Сбербанке около 30%", - сказал он в кулуарах форума Domclick Digital.
Также он добавил, что по прогнозам Сбербанка, в целом по рынку доля рыночной ипотеки составит 28%.
По мнению Царева, объем выдач ипотечных кредитов в 2025 году будет зависеть в первую очередь от объемов, которые будут предоставляться для льготной ипотеки.
"Очевидно, что с текущим уровнем ставок существенным драйвером останется льготная ипотека. Поэтому в зависимости от того, какие объемы будут предоставлены, на мой взгляд, они, конечно, будут все равно утилизированы все", - заключил он.
В Сбербанке считают высокой вероятность повышения ставки ЦБ до 22-23%