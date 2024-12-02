https://1prime.ru/20241202/ipoteka-853250066.html

В "Сбере" оценили долю рыночной ипотеки в объеме выдач жилищных кредитов

В "Сбере" оценили долю рыночной ипотеки в объеме выдач жилищных кредитов - 02.12.2024, ПРАЙМ

В "Сбере" оценили долю рыночной ипотеки в объеме выдач жилищных кредитов

По итогам 2024 года доля рыночной ипотеки в объеме выдач жилищных кредитов Сбербанка составит около 30%, заявил журналистам первый зампред правления кредитной... | 02.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-02T11:42+0300

2024-12-02T11:42+0300

2024-12-02T11:42+0300

экономика

россия

сбербанк

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МОСКВА, 2 дек – ПРАЙМ. По итогам 2024 года доля рыночной ипотеки в объеме выдач жилищных кредитов Сбербанка составит около 30%, заявил журналистам первый зампред правления кредитной организации Кирилл Царев. "По итогам 2024 года доля рыночной ипотеки составит в Сбербанке около 30%", - сказал он в кулуарах форума Domclick Digital. Также он добавил, что по прогнозам Сбербанка, в целом по рынку доля рыночной ипотеки составит 28%. По мнению Царева, объем выдач ипотечных кредитов в 2025 году будет зависеть в первую очередь от объемов, которые будут предоставляться для льготной ипотеки. "Очевидно, что с текущим уровнем ставок существенным драйвером останется льготная ипотека. Поэтому в зависимости от того, какие объемы будут предоставлены, на мой взгляд, они, конечно, будут все равно утилизированы все", - заключил он.

https://1prime.ru/20241202/stavka-853248615.html

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россия, сбербанк