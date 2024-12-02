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"Сбер" понизил прогноз объема выдачи ипотеки в России в 2024 году - 02.12.2024, ПРАЙМ
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"Сбер" понизил прогноз объема выдачи ипотеки в России в 2024 году
"Сбер" понизил прогноз объема выдачи ипотеки в России в 2024 году - 02.12.2024, ПРАЙМ
"Сбер" понизил прогноз объема выдачи ипотеки в России в 2024 году
Объем выдачи ипотеки в России по итогам 2024 года может составить около 5 триллионов рублей, что будет еще меньше ранее данных Сбербанком прогнозов, заявил на... | 02.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-02T11:45+0300
2024-12-02T11:45+0300
россия
сбербанк
ипотека
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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Объем выдачи ипотеки в России по итогам 2024 года может составить около 5 триллионов рублей, что будет еще меньше ранее данных Сбербанком прогнозов, заявил на конференции Domclick Digital Forum директор дивизиона "Домклик" Сбербанка Алексей Лейпи. В июне в Сбербанке спрогнозировали, что объем выдачи ипотеки в России по итогам 2024 года снизится в сравнении с предыдущим годом на 25-30% - примерно до 5,2 триллиона рублей, а общее количество ипотечных сделок составит 1,5 миллиона. "Разумеется, ряд значительных ограничений в сегменте льготного кредитования, а также сохранение ключевой ставки на заградительном уровне послужили снижению спроса на ипотеку", - отметил Лейпи. По его словам, показатели 2024 года будут еще ниже: около 5 триллионов рублей выданной ипотеки и 1,2 миллиона сделок (-4% и -20% к прогнозу). "Год с итогом в 5 триллионов смотрится действительно не так хорошо, как 2023-й. Ведь там выдали рекордные 7,8 триллиона рублей. И если посмотреть в будущий год, то прогноз, который на текущий момент имеется, составляет приблизительно 4,3 триллиона рублей", - рассказал директор дивизиона "Домклик". При этом он отметил, что 2024 год, несмотря на ожидаемое снижение выдачи ипотеки, нельзя называть малоуспешным. Например, в 2020 году было выдано 4,5 триллиона рублей ипотеки, а до этого объемы выдачи кредитов на жилье не превышали 3 триллионов рублей.
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россия, сбербанк, ипотека
РОССИЯ, Сбербанк, ипотека
11:45 02.12.2024
 
"Сбер" понизил прогноз объема выдачи ипотеки в России в 2024 году

"Сбер": объем выдачи ипотеки в России в 2024 году будет еще ниже прогнозов

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип "Сбербанка" в Москве
Логотип Сбербанка в Москве - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Объем выдачи ипотеки в России по итогам 2024 года может составить около 5 триллионов рублей, что будет еще меньше ранее данных Сбербанком прогнозов, заявил на конференции Domclick Digital Forum директор дивизиона "Домклик" Сбербанка Алексей Лейпи.
В июне в Сбербанке спрогнозировали, что объем выдачи ипотеки в России по итогам 2024 года снизится в сравнении с предыдущим годом на 25-30% - примерно до 5,2 триллиона рублей, а общее количество ипотечных сделок составит 1,5 миллиона.
"Разумеется, ряд значительных ограничений в сегменте льготного кредитования, а также сохранение ключевой ставки на заградительном уровне послужили снижению спроса на ипотеку", - отметил Лейпи.
Вывеска Сбера - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2024
В "Сбере" оценили долю рыночной ипотеки в объеме выдач жилищных кредитов
11:42
По его словам, показатели 2024 года будут еще ниже: около 5 триллионов рублей выданной ипотеки и 1,2 миллиона сделок (-4% и -20% к прогнозу). "Год с итогом в 5 триллионов смотрится действительно не так хорошо, как 2023-й. Ведь там выдали рекордные 7,8 триллиона рублей. И если посмотреть в будущий год, то прогноз, который на текущий момент имеется, составляет приблизительно 4,3 триллиона рублей", - рассказал директор дивизиона "Домклик".
При этом он отметил, что 2024 год, несмотря на ожидаемое снижение выдачи ипотеки, нельзя называть малоуспешным. Например, в 2020 году было выдано 4,5 триллиона рублей ипотеки, а до этого объемы выдачи кредитов на жилье не превышали 3 триллионов рублей.
 
РОССИЯСбербанкипотека
 
 
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