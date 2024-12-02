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В "Дом.РФ" допустили продление лимита по семейной и IT-ипотеке

В "Дом.РФ" допустили продление лимита по семейной и IT-ипотеке - 02.12.2024, ПРАЙМ

В "Дом.РФ" допустили продление лимита по семейной и IT-ипотеке

В России предлагается установить лимиты по льготным ипотечным программам - семейной и IT-ипотеке - на весь срок их действия, то есть до 2030 года, рассказал на... | 02.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-02T16:12+0300

2024-12-02T16:12+0300

2024-12-02T16:12+0300

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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. В России предлагается установить лимиты по льготным ипотечным программам - семейной и IT-ипотеке - на весь срок их действия, то есть до 2030 года, рассказал на конференции Domclick Digital Forum замгендиректора "Дом.РФ" Алексей Ниденс.По его словам, "Дом.РФ" и Минфин планируют вывести само понятие лимита из обихода, "чтобы этот термин ушел в техническую плоскость"."Предлагаем следующий механизм: раз у нас программа работает до 2030 года, в идеале и лимит должен быть установлен до 2030 года", - заявил Ниденс.Он привел в качестве примера дальневосточную ипотеку с установленным по ней лимитом до 2030 года. То же самое, по его словам, должно быть сделано и по семейной, и по IT-ипотеке."Управление объемом выдач - это все-таки вопрос условий. Если, например, мы видим, что не все потребности целевой аудитории закрыты, можно расширять условия программы. Если, наоборот, объем выдач больше, чем предполагалось, корректировать в сторону снижения. Такой механизм планируем запустить. Первая итерация, надеюсь, что будет уже в этом году сделана", - добавил Ниденс.Программа семейной ипотеки должна была завершиться 1 июля 2024 года, но по поручению президента ее продлили до 2030 года. По IT-ипотеке было принято такое же решение.

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