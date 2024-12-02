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Индекс деловой активности в промышленности США вырос сильнее прогноза

Индекс деловой активности в промышленности США вырос сильнее прогноза - 02.12.2024, ПРАЙМ

Индекс деловой активности в промышленности США вырос сильнее прогноза

Индекс деловой активности в промышленности Соединенных Штатов (ISM Manufacturing) с октябрьских 46,5% повысился в ноябре до 48,4%. Об этом сообщил Института... | 02.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-02T18:16+0300

2024-12-02T18:16+0300

2024-12-02T18:16+0300

экономика

сша

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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Индекс деловой активности в промышленности Соединенных Штатов (ISM Manufacturing) с октябрьских 46,5% повысился в ноябре до 48,4%. Об этом сообщил Института управления поставками США.При этос отмечается, что опрошенные изданием Trading Economics эксперты прогнозировали повышение только до 47,5%.

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