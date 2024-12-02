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Индекс деловой активности в промышленности США вырос сильнее прогноза - 02.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Индекс деловой активности в промышленности США вырос сильнее прогноза
Индекс деловой активности в промышленности США вырос сильнее прогноза - 02.12.2024, ПРАЙМ
Индекс деловой активности в промышленности США вырос сильнее прогноза
Индекс деловой активности в промышленности Соединенных Штатов (ISM Manufacturing) с октябрьских 46,5% повысился в ноябре до 48,4%. Об этом сообщил Института... | 02.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-02T18:16+0300
2024-12-02T18:16+0300
экономика
сша
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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Индекс деловой активности в промышленности Соединенных Штатов (ISM Manufacturing) с октябрьских 46,5% повысился в ноябре до 48,4%. Об этом сообщил Института управления поставками США.При этос отмечается, что опрошенные изданием Trading Economics эксперты прогнозировали повышение только до 47,5%.
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сша
Экономика, США
18:16 02.12.2024
 
Индекс деловой активности в промышленности США вырос сильнее прогноза

Индекс деловой активности в промышленности США в ноябре вырос до 48,4%

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Индекс деловой активности в промышленности Соединенных Штатов (ISM Manufacturing) с октябрьских 46,5% повысился в ноябре до 48,4%. Об этом сообщил Института управления поставками США.
При этос отмечается, что опрошенные изданием Trading Economics эксперты прогнозировали повышение только до 47,5%.
Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2024
Российская промышленность в октябре выросла на 4,8 процента
27 ноября, 19:12
 
ЭкономикаСША
 
 
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