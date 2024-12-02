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Исследование показало, сколько россиян планируют делать накопления - 02.12.2024, ПРАЙМ
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Исследование показало, сколько россиян планируют делать накопления
Исследование показало, сколько россиян планируют делать накопления - 02.12.2024, ПРАЙМ
Исследование показало, сколько россиян планируют делать накопления
Доля россиян, которые планируют делать накопления в следующем году, выросла до 79% с 73% год назад, говорится в исследовании сервиса Moneyman (входит в... | 02.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-02T03:47+0300
2024-12-02T03:47+0300
экономика
финансы
банки
moneyman
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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Доля россиян, которые планируют делать накопления в следующем году, выросла до 79% с 73% год назад, говорится в исследовании сервиса Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia), которое есть в распоряжении РИА Новости. "О планах насчет создания накоплений суммарно 79% сообщили, что точно или с высокой вероятностью намерены их делать, годом ранее таких респондентов было 73%. Точно не будут копить 3% (в прошлом году - 4%). Остальные 18% затруднились с ответом (в прошлом году - 23%)", - говорится в исследовании. "Рост числа ориентированных на накопления россиян можно объяснить ожиданиями сохранения в целом жесткой денежно-кредитной политики ЦБ и, как следствие, высокой доходности по депозитам в банках в сочетании с фактором роста зарплат, позволяющим направлять больше средств на сбережение", - пояснил генеральный директор Moneyman Александр Пустовит, слова которого приводятся в исследовании. По данным исследования, 77% опрошенных однозначно будут придерживаться экономии, в прошлом году таких респондентов было 69%. Маловероятно, что будут экономить или точно не будут этого делать, сказали 4% против 7% опрошенных в прошлом году. При этом затруднившихся с ответом стало меньше - 19% против 24% в прошлом году. Ожидают улучшения своего финансового положения в следующем году 28% опрошенных (21% в прошлом году). Сократилась доля тех, кто не ждет никаких изменений: с 32% до 29%, ухудшения ждут 17% против 15% в прошлом году, а затруднились с ответом 26% (32% в прошлом году). Опрос проводился в период с 13 по 27 ноября 2024 года, в нем приняли участие 3 тысячи человек в возрасте от 18 лет и старше, проживающих по всей России. Результаты опроса были сопоставлены с аналогичным исследованием в прошлом году.
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192
40
192
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финансы, банки, moneyman
Экономика, Финансы, Банки, Moneyman
03:47 02.12.2024
 
Исследование показало, сколько россиян планируют делать накопления

Moneyman: 79% россиян планируют делать накопления в следующем году

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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Доля россиян, которые планируют делать накопления в следующем году, выросла до 79% с 73% год назад, говорится в исследовании сервиса Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia), которое есть в распоряжении РИА Новости.
"О планах насчет создания накоплений суммарно 79% сообщили, что точно или с высокой вероятностью намерены их делать, годом ранее таких респондентов было 73%. Точно не будут копить 3% (в прошлом году - 4%). Остальные 18% затруднились с ответом (в прошлом году - 23%)", - говорится в исследовании.
"Рост числа ориентированных на накопления россиян можно объяснить ожиданиями сохранения в целом жесткой денежно-кредитной политики ЦБ и, как следствие, высокой доходности по депозитам в банках в сочетании с фактором роста зарплат, позволяющим направлять больше средств на сбережение", - пояснил генеральный директор Moneyman Александр Пустовит, слова которого приводятся в исследовании.
По данным исследования, 77% опрошенных однозначно будут придерживаться экономии, в прошлом году таких респондентов было 69%. Маловероятно, что будут экономить или точно не будут этого делать, сказали 4% против 7% опрошенных в прошлом году. При этом затруднившихся с ответом стало меньше - 19% против 24% в прошлом году.
Ожидают улучшения своего финансового положения в следующем году 28% опрошенных (21% в прошлом году). Сократилась доля тех, кто не ждет никаких изменений: с 32% до 29%, ухудшения ждут 17% против 15% в прошлом году, а затруднились с ответом 26% (32% в прошлом году).
Опрос проводился в период с 13 по 27 ноября 2024 года, в нем приняли участие 3 тысячи человек в возрасте от 18 лет и старше, проживающих по всей России. Результаты опроса были сопоставлены с аналогичным исследованием в прошлом году.
 
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