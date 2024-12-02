https://1prime.ru/20241202/issledovanie-853241701.html

Исследование показало, сколько россиян планируют делать накопления

Исследование показало, сколько россиян планируют делать накопления - 02.12.2024, ПРАЙМ

Исследование показало, сколько россиян планируют делать накопления

Доля россиян, которые планируют делать накопления в следующем году, выросла до 79% с 73% год назад, говорится в исследовании сервиса Moneyman (входит в... | 02.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-02T03:47+0300

2024-12-02T03:47+0300

2024-12-02T03:47+0300

экономика

финансы

банки

moneyman

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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Доля россиян, которые планируют делать накопления в следующем году, выросла до 79% с 73% год назад, говорится в исследовании сервиса Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia), которое есть в распоряжении РИА Новости. "О планах насчет создания накоплений суммарно 79% сообщили, что точно или с высокой вероятностью намерены их делать, годом ранее таких респондентов было 73%. Точно не будут копить 3% (в прошлом году - 4%). Остальные 18% затруднились с ответом (в прошлом году - 23%)", - говорится в исследовании. "Рост числа ориентированных на накопления россиян можно объяснить ожиданиями сохранения в целом жесткой денежно-кредитной политики ЦБ и, как следствие, высокой доходности по депозитам в банках в сочетании с фактором роста зарплат, позволяющим направлять больше средств на сбережение", - пояснил генеральный директор Moneyman Александр Пустовит, слова которого приводятся в исследовании. По данным исследования, 77% опрошенных однозначно будут придерживаться экономии, в прошлом году таких респондентов было 69%. Маловероятно, что будут экономить или точно не будут этого делать, сказали 4% против 7% опрошенных в прошлом году. При этом затруднившихся с ответом стало меньше - 19% против 24% в прошлом году. Ожидают улучшения своего финансового положения в следующем году 28% опрошенных (21% в прошлом году). Сократилась доля тех, кто не ждет никаких изменений: с 32% до 29%, ухудшения ждут 17% против 15% в прошлом году, а затруднились с ответом 26% (32% в прошлом году). Опрос проводился в период с 13 по 27 ноября 2024 года, в нем приняли участие 3 тысячи человек в возрасте от 18 лет и старше, проживающих по всей России. Результаты опроса были сопоставлены с аналогичным исследованием в прошлом году.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, moneyman