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Юрист назвал самые выгодные для отпуска месяцы

Юрист назвал самые выгодные для отпуска месяцы - 02.12.2024, ПРАЙМ

Юрист назвал самые выгодные для отпуска месяцы

Наиболее выгодным для отпуска месяцем в следующем году будет июль и октябрь, поскольку в них больше всего рабочих дней, рассказал РИА Новости руководитель... | 02.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-02T02:32+0300

2024-12-02T02:32+0300

2024-12-02T02:32+0300

общество

москва

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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Наиболее выгодным для отпуска месяцем в следующем году будет июль и октябрь, поскольку в них больше всего рабочих дней, рассказал РИА Новости руководитель юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин. "Самыми выгодными месяцами для отпуска будут июль и октябрь. Чуть хуже — сентябрь, декабрь и апрель. Используя отпуск в эти месяцы, вы должны не сильно потерять в деньгах по сравнению с заработной платой", - сказал Южалин. Он отметил, что при отпуске в июле и октябре можно даже заработать больше, чем обычно. Эксперт объяснил также, что чем меньше в месяце рабочих дней, тем менее выгодно уходить в отпуск получающим оклад работникам. "Дело в том, что по закону количество в месяце рабочих и выходных дней не влияет на размер заработной платы работников, получающих оклад. Но стоимость рабочего дня в разных месяцах может отличаться. Для определения стоимости одного рабочего дня нужно месячный размер заработной платы разделить на количество рабочих дней в месяце. Соответственно, чем меньше в месяце рабочих дней, тем выше будет стоимость одного рабочего дня", - уточнил Южалин.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , москва, superjob