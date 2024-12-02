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Юрист назвал самые выгодные для отпуска месяцы
Юрист назвал самые выгодные для отпуска месяцы - 02.12.2024, ПРАЙМ
Юрист назвал самые выгодные для отпуска месяцы
Наиболее выгодным для отпуска месяцем в следующем году будет июль и октябрь, поскольку в них больше всего рабочих дней, рассказал РИА Новости руководитель... | 02.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-02T02:32+0300
2024-12-02T02:32+0300
2024-12-02T02:32+0300
общество
москва
superjob
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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Наиболее выгодным для отпуска месяцем в следующем году будет июль и октябрь, поскольку в них больше всего рабочих дней, рассказал РИА Новости руководитель юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин.
"Самыми выгодными месяцами для отпуска будут июль и октябрь. Чуть хуже — сентябрь, декабрь и апрель. Используя отпуск в эти месяцы, вы должны не сильно потерять в деньгах по сравнению с заработной платой", - сказал Южалин.
Он отметил, что при отпуске в июле и октябре можно даже заработать больше, чем обычно. Эксперт объяснил также, что чем меньше в месяце рабочих дней, тем менее выгодно уходить в отпуск получающим оклад работникам.
"Дело в том, что по закону количество в месяце рабочих и выходных дней не влияет на размер заработной платы работников, получающих оклад. Но стоимость рабочего дня в разных месяцах может отличаться. Для определения стоимости одного рабочего дня нужно месячный размер заработной платы разделить на количество рабочих дней в месяце. Соответственно, чем меньше в месяце рабочих дней, тем выше будет стоимость одного рабочего дня", - уточнил Южалин.
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общество , москва, superjob
Общество , МОСКВА, SuperJob
Юрист назвал самые выгодные для отпуска месяцы
Юрист Южалин назвал июль и октябрь самым выгодным для отпуска месяцем
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Наиболее выгодным для отпуска месяцем в следующем году будет июль и октябрь, поскольку в них больше всего рабочих дней, рассказал РИА Новости руководитель юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин.
"Самыми выгодными месяцами для отпуска будут июль и октябрь. Чуть хуже — сентябрь, декабрь и апрель. Используя отпуск в эти месяцы, вы должны не сильно потерять в деньгах по сравнению с заработной платой", - сказал Южалин.
Он отметил, что при отпуске в июле и октябре можно даже заработать больше, чем обычно. Эксперт объяснил также, что чем меньше в месяце рабочих дней, тем менее выгодно уходить в отпуск получающим оклад работникам.
"Дело в том, что по закону количество в месяце рабочих и выходных дней не влияет на размер заработной платы работников, получающих оклад. Но стоимость рабочего дня в разных месяцах может отличаться. Для определения стоимости одного рабочего дня нужно месячный размер заработной платы разделить на количество рабочих дней в месяце. Соответственно, чем меньше в месяце рабочих дней, тем выше будет стоимость одного рабочего дня", - уточнил Южалин.