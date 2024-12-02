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Юрист рассказал, когда начнут начислять пени за неуплату налогов - 02.12.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241202/jurist-853241612.html
Юрист рассказал, когда начнут начислять пени за неуплату налогов
Юрист рассказал, когда начнут начислять пени за неуплату налогов - 02.12.2024, ПРАЙМ
Юрист рассказал, когда начнут начислять пени за неуплату налогов
Гражданам, не заплатившим в срок налоги на квартиры, дачи и автомобили, пени за просроченный платеж начнут начисляться с 3 декабря, рассказал РИА Новости... | 02.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-02T03:40+0300
2024-12-02T03:40+0300
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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Гражданам, не заплатившим в срок налоги на квартиры, дачи и автомобили, пени за просроченный платеж начнут начисляться с 3 декабря, рассказал РИА Новости налоговый юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Как отметил юрист, предельный срок уплаты имущественного налога наступает значительно позже, чем заканчивается отчетный год. Вследствие этого граждане могут за 11 месяцев случайно или нарочно забыть о своих налоговых обязанностях. "Просрочка начинает исчисляться с 3 декабря, в этом году - с первого вторника месяца. С учетом уровня цифровизации налоговой службы сотрудникам ФНС не составит труда выявить любого просрочившего налогоплательщика", - предупредил Хаминский, уточнив, воскресенье 1 декабря входит в срок уплаты, из-за чего пени начнут начислять со вторника 3 декабря. Как разъяснил юрист, для начала гражданину направят требование об уплате налога. Если в указанный в требовании срок налогоплательщик не совершит перевод, то в суд будет подано заявление о взыскании неуплаченных денег. Хаминский обратил внимание, что в подавляющем большинстве случаев суд выносит решение в пользу налоговиков. После суда с гражданином начнут общаться приставы, которые могут в рамках закона запретить неплательщику выезд за границу, арестовать банковские счета, а также наложить запрет на отчуждении имущества. "Кроме перечисленных неприятностей неплательщика обяжут заплатить государству пени в размере 1/300 от суммы задолженности, умноженной на ключевую ставку ЦБ, и исполнительский сбор в размере 7% от суммы взыскания", - добавил юрист.
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бизнес, финансы, москва, московская область, фнс россии, фнс
Бизнес, Экономика, Финансы, МОСКВА, Московская область, ФНС России, ФНС
03:40 02.12.2024
 
Юрист рассказал, когда начнут начислять пени за неуплату налогов

Юрист Хаминский: пени за неуплату налогов начнут начислять с 3 декабря

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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Гражданам, не заплатившим в срок налоги на квартиры, дачи и автомобили, пени за просроченный платеж начнут начисляться с 3 декабря, рассказал РИА Новости налоговый юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
Как отметил юрист, предельный срок уплаты имущественного налога наступает значительно позже, чем заканчивается отчетный год. Вследствие этого граждане могут за 11 месяцев случайно или нарочно забыть о своих налоговых обязанностях.
"Просрочка начинает исчисляться с 3 декабря, в этом году - с первого вторника месяца. С учетом уровня цифровизации налоговой службы сотрудникам ФНС не составит труда выявить любого просрочившего налогоплательщика", - предупредил Хаминский, уточнив, воскресенье 1 декабря входит в срок уплаты, из-за чего пени начнут начислять со вторника 3 декабря.
Как разъяснил юрист, для начала гражданину направят требование об уплате налога. Если в указанный в требовании срок налогоплательщик не совершит перевод, то в суд будет подано заявление о взыскании неуплаченных денег. Хаминский обратил внимание, что в подавляющем большинстве случаев суд выносит решение в пользу налоговиков. После суда с гражданином начнут общаться приставы, которые могут в рамках закона запретить неплательщику выезд за границу, арестовать банковские счета, а также наложить запрет на отчуждении имущества.
"Кроме перечисленных неприятностей неплательщика обяжут заплатить государству пени в размере 1/300 от суммы задолженности, умноженной на ключевую ставку ЦБ, и исполнительский сбор в размере 7% от суммы взыскания", - добавил юрист.
 
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