https://1prime.ru/20241202/jurist-853241612.html

Юрист рассказал, когда начнут начислять пени за неуплату налогов

Юрист рассказал, когда начнут начислять пени за неуплату налогов - 02.12.2024, ПРАЙМ

Юрист рассказал, когда начнут начислять пени за неуплату налогов

Гражданам, не заплатившим в срок налоги на квартиры, дачи и автомобили, пени за просроченный платеж начнут начисляться с 3 декабря, рассказал РИА Новости... | 02.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-02T03:40+0300

2024-12-02T03:40+0300

2024-12-02T03:40+0300

бизнес

экономика

финансы

москва

московская область

фнс россии

фнс

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853241612.jpg?1733100055

МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Гражданам, не заплатившим в срок налоги на квартиры, дачи и автомобили, пени за просроченный платеж начнут начисляться с 3 декабря, рассказал РИА Новости налоговый юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Как отметил юрист, предельный срок уплаты имущественного налога наступает значительно позже, чем заканчивается отчетный год. Вследствие этого граждане могут за 11 месяцев случайно или нарочно забыть о своих налоговых обязанностях. "Просрочка начинает исчисляться с 3 декабря, в этом году - с первого вторника месяца. С учетом уровня цифровизации налоговой службы сотрудникам ФНС не составит труда выявить любого просрочившего налогоплательщика", - предупредил Хаминский, уточнив, воскресенье 1 декабря входит в срок уплаты, из-за чего пени начнут начислять со вторника 3 декабря. Как разъяснил юрист, для начала гражданину направят требование об уплате налога. Если в указанный в требовании срок налогоплательщик не совершит перевод, то в суд будет подано заявление о взыскании неуплаченных денег. Хаминский обратил внимание, что в подавляющем большинстве случаев суд выносит решение в пользу налоговиков. После суда с гражданином начнут общаться приставы, которые могут в рамках закона запретить неплательщику выезд за границу, арестовать банковские счета, а также наложить запрет на отчуждении имущества. "Кроме перечисленных неприятностей неплательщика обяжут заплатить государству пени в размере 1/300 от суммы задолженности, умноженной на ключевую ставку ЦБ, и исполнительский сбор в размере 7% от суммы взыскания", - добавил юрист.

москва

московская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, финансы, москва, московская область, фнс россии, фнс