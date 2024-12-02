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Бизнес настороженно относится к налоговой амнистии, заявил Катырин

Бизнес настороженно относится к налоговой амнистии, заявил Катырин - 02.12.2024, ПРАЙМ

Бизнес настороженно относится к налоговой амнистии, заявил Катырин

Бизнес настороженно относится к налоговой амнистии за отказ от схем "дробления", поскольку до сих пор не понимает до конца, по каким признакам налоговые органы... | 02.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-02T00:25+0300

2024-12-02T00:25+0300

2024-12-02T00:25+0300

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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Бизнес настороженно относится к налоговой амнистии за отказ от схем "дробления", поскольку до сих пор не понимает до конца, по каким признакам налоговые органы будут определять такие схемы, рассказал РИА Новости глава Торгово-промышленной палаты России (ТПП) Сергей Катырин. "Скажу прямо: предприниматели крайне настороженно отнеслись к тем нововведениям, которые были приняты летом", - сказал Катырин. Президент РФ Владимир Путин в июле подписал закон, который предусматривает налоговую амнистию для предпринимателей, добровольно отказавшихся от схем дробления бизнеса в 2025-2026 годах. Амнистия сработает автоматически при условии отказа от дробления с 2025 года. Понятие "дробление бизнеса", по словам главы ТПП, вызвало большое количество споров. "Так как многие годы формировалась судебная и правоприменительная практика по данному вопросу, то основной посыл предпринимателей заключался в следующем: будет ли сложившаяся практика каким-либо образом изменена, будет ли приниматься во внимание весь сложившийся опыт доказывания схем "дробления", или же ФНС представит новое видение всей концепции?", - пояснил он. Федеральная налоговая служба (ФНС) в октябре выпустила первые официальные методические рекомендации по применению амнистии. В них, в частности, сказано, что налоговые органы уведомят предпринимателей, если обнаружат у них риски дробления бизнеса. "Хотелось бы понимать, какой формат уведомлений будет использоваться и будет ли предусмотрена процедура, в рамках которой налогоплательщик сможет доказать отсутствие у него схемы дробления. Будет ли он в рамках этой процедуры ознакомлен с теми основаниями и доказательствами, на которые обращают внимание сотрудники налоговых органов?", - заявил Катырин. Также, по словам главы объединения, предприниматели пока не могут самостоятельно определить, имеются ли в их деятельности признаки "дробления". "Те критерии, которые выработаны на практике, носят зачастую оценочный характер и разрознены по судебным актам и письмам ФНС. Можно ли предусмотреть какой-либо сервис или выпустить методичку, по аналогии с рекомендациями по амнистии, чтобы бизнес сам мог в удобном формате себя оценить?", - сказал он.

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