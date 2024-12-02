https://1prime.ru/20241202/kitaj-853243394.html

Китай готов расширять сотрудничество с Турцией в автомобильной сфере

Китай готов расширять сотрудничество с Турцией в автомобильной сфере - 02.12.2024, ПРАЙМ

Китай готов расширять сотрудничество с Турцией в автомобильной сфере

Китай готов расширять сотрудничество с Турцией в автомобильной сфере, заявил замглавы министерства промышленности и информатизации КНР Синь Гобинь на встрече с... | 02.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-02T07:45+0300

2024-12-02T07:45+0300

2024-12-02T07:45+0300

бизнес

экономика

россия

китай

турция

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ПЕКИН, 2 дек – ПРАЙМ. Китай готов расширять сотрудничество с Турцией в автомобильной сфере, заявил замглавы министерства промышленности и информатизации КНР Синь Гобинь на встрече с заместителем министра промышленности и технологий Турции Зекерией Чошту в Анкаре. "Китай готов работать с Турцией над усилением сопряжения стратегий развития, углублением промышленного сотрудничества, продвижением взаимодействия и контактов на всех уровнях в рамках высококачественного совместного строительства проектов инициативы "Один пояс, один путь", продолжать расширять сотрудничество в автомобильной области, сфере экологически чистых и низкоуглеродных технологий, а также аккумуляторов", - заявил Синь Гобинь, слова которого приводятся на сайте ведомства. Чошту в свою очередь указал, что Турция и Китай имеют широкие перспективы сотрудничества в области промышленности и информатизации, добавив, что Анкара готова работать с Китаем для углубления сотрудничества в автомобильной сфере для достижения более плодотворных результатов.

китай

турция

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, китай, турция, анкара