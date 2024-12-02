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Китай готов расширять сотрудничество с Турцией в автомобильной сфере - 02.12.2024, ПРАЙМ
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Китай готов расширять сотрудничество с Турцией в автомобильной сфере
Китай готов расширять сотрудничество с Турцией в автомобильной сфере - 02.12.2024, ПРАЙМ
Китай готов расширять сотрудничество с Турцией в автомобильной сфере
Китай готов расширять сотрудничество с Турцией в автомобильной сфере, заявил замглавы министерства промышленности и информатизации КНР Синь Гобинь на встрече с... | 02.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-02T07:45+0300
2024-12-02T07:45+0300
бизнес
экономика
россия
китай
турция
анкара
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ПЕКИН, 2 дек – ПРАЙМ. Китай готов расширять сотрудничество с Турцией в автомобильной сфере, заявил замглавы министерства промышленности и информатизации КНР Синь Гобинь на встрече с заместителем министра промышленности и технологий Турции Зекерией Чошту в Анкаре. "Китай готов работать с Турцией над усилением сопряжения стратегий развития, углублением промышленного сотрудничества, продвижением взаимодействия и контактов на всех уровнях в рамках высококачественного совместного строительства проектов инициативы "Один пояс, один путь", продолжать расширять сотрудничество в автомобильной области, сфере экологически чистых и низкоуглеродных технологий, а также аккумуляторов", - заявил Синь Гобинь, слова которого приводятся на сайте ведомства. Чошту в свою очередь указал, что Турция и Китай имеют широкие перспективы сотрудничества в области промышленности и информатизации, добавив, что Анкара готова работать с Китаем для углубления сотрудничества в автомобильной сфере для достижения более плодотворных результатов.
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бизнес, россия, китай, турция, анкара
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, ТУРЦИЯ, Анкара
07:45 02.12.2024
 
Китай готов расширять сотрудничество с Турцией в автомобильной сфере

Китай готов расширять сотрудничество с Турцией в автомобильной сфере

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ПЕКИН, 2 дек – ПРАЙМ. Китай готов расширять сотрудничество с Турцией в автомобильной сфере, заявил замглавы министерства промышленности и информатизации КНР Синь Гобинь на встрече с заместителем министра промышленности и технологий Турции Зекерией Чошту в Анкаре.
"Китай готов работать с Турцией над усилением сопряжения стратегий развития, углублением промышленного сотрудничества, продвижением взаимодействия и контактов на всех уровнях в рамках высококачественного совместного строительства проектов инициативы "Один пояс, один путь", продолжать расширять сотрудничество в автомобильной области, сфере экологически чистых и низкоуглеродных технологий, а также аккумуляторов", - заявил Синь Гобинь, слова которого приводятся на сайте ведомства.
Чошту в свою очередь указал, что Турция и Китай имеют широкие перспективы сотрудничества в области промышленности и информатизации, добавив, что Анкара готова работать с Китаем для углубления сотрудничества в автомобильной сфере для достижения более плодотворных результатов.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯКИТАЙТУРЦИЯАнкара
 
 
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