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Китай готов расширять сотрудничество с Турцией в автомобильной сфере
Китай готов расширять сотрудничество с Турцией в автомобильной сфере - 02.12.2024, ПРАЙМ
Китай готов расширять сотрудничество с Турцией в автомобильной сфере
Китай готов расширять сотрудничество с Турцией в автомобильной сфере, заявил замглавы министерства промышленности и информатизации КНР Синь Гобинь на встрече с... | 02.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-02T07:45+0300
2024-12-02T07:45+0300
2024-12-02T07:45+0300
бизнес
экономика
россия
китай
турция
анкара
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ПЕКИН, 2 дек – ПРАЙМ. Китай готов расширять сотрудничество с Турцией в автомобильной сфере, заявил замглавы министерства промышленности и информатизации КНР Синь Гобинь на встрече с заместителем министра промышленности и технологий Турции Зекерией Чошту в Анкаре.
"Китай готов работать с Турцией над усилением сопряжения стратегий развития, углублением промышленного сотрудничества, продвижением взаимодействия и контактов на всех уровнях в рамках высококачественного совместного строительства проектов инициативы "Один пояс, один путь", продолжать расширять сотрудничество в автомобильной области, сфере экологически чистых и низкоуглеродных технологий, а также аккумуляторов", - заявил Синь Гобинь, слова которого приводятся на сайте ведомства.
Чошту в свою очередь указал, что Турция и Китай имеют широкие перспективы сотрудничества в области промышленности и информатизации, добавив, что Анкара готова работать с Китаем для углубления сотрудничества в автомобильной сфере для достижения более плодотворных результатов.
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Китай готов расширять сотрудничество с Турцией в автомобильной сфере
Китай готов расширять сотрудничество с Турцией в автомобильной сфере
ПЕКИН, 2 дек – ПРАЙМ. Китай готов расширять сотрудничество с Турцией в автомобильной сфере, заявил замглавы министерства промышленности и информатизации КНР Синь Гобинь на встрече с заместителем министра промышленности и технологий Турции Зекерией Чошту в Анкаре.
"Китай готов работать с Турцией над усилением сопряжения стратегий развития, углублением промышленного сотрудничества, продвижением взаимодействия и контактов на всех уровнях в рамках высококачественного совместного строительства проектов инициативы "Один пояс, один путь", продолжать расширять сотрудничество в автомобильной области, сфере экологически чистых и низкоуглеродных технологий, а также аккумуляторов", - заявил Синь Гобинь, слова которого приводятся на сайте ведомства.
Чошту в свою очередь указал, что Турция и Китай имеют широкие перспективы сотрудничества в области промышленности и информатизации, добавив, что Анкара готова работать с Китаем для углубления сотрудничества в автомобильной сфере для достижения более плодотворных результатов.