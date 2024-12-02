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Путин высказался о "климатическом колониализме" Запада - 02.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин высказался о "климатическом колониализме" Запада
Путин высказался о "климатическом колониализме" Запада - 02.12.2024, ПРАЙМ
Путин высказался о "климатическом колониализме" Запада
Президент РФ Владимир Путин на встрече в Ново-Огарево с участниками Международного конгресса молодых ученых" указал на климатический колониализм" Запада,... | 02.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-02T20:25+0300
2024-12-02T20:28+0300
экономика
запад
развивающиеся страны
технологии
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НОВО-ОГАРЕВО, 2 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на встрече в Ново-Огарево с участниками Международного конгресса молодых ученых" указал на климатический колониализм" Запада, который навязывает развивающимся странам внедрение дорогих технологий, которые эти страны не могут себе позволить. В частности, глава государства отметил, что многие в государствах Африки и Латинской Америки говорят, что в настоящий момент Запад реализует идею так называемого "климатического колониализма". "То есть навязывают этим странам такие технологии, дорогие технологии (в сфере снижения выбросов парниковых газов - прим. ред.), которые они не могут себе позволить", - пояснил президент, добавив, что при этом Запад абсолютно не помогает развивающимся странам в этом вопросе."ЫВ том числе навязывают и некоторые вещи, которые, в общем-то, не так уж и нужны для их внедрения", - подчеркнул Путин.
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запад, развивающиеся страны, технологии
Экономика, ЗАПАД, Развивающиеся страны, Технологии
20:25 02.12.2024 (обновлено: 20:28 02.12.2024)
 
Путин высказался о "климатическом колониализме" Запада

Путин указал на "климатический колониализм" Запада

© Фото : Unsplash/Florian BergerКения
Кения - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2024
© Фото : Unsplash/Florian Berger
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НОВО-ОГАРЕВО, 2 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на встрече в Ново-Огарево с участниками Международного конгресса молодых ученых" указал на климатический колониализм" Запада, который навязывает развивающимся странам внедрение дорогих технологий, которые эти страны не могут себе позволить.
В частности, глава государства отметил, что многие в государствах Африки и Латинской Америки говорят, что в настоящий момент Запад реализует идею так называемого "климатического колониализма".
"То есть навязывают этим странам такие технологии, дорогие технологии (в сфере снижения выбросов парниковых газов - прим. ред.), которые они не могут себе позволить", - пояснил президент, добавив, что при этом Запад абсолютно не помогает развивающимся странам в этом вопросе.
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"ЫВ том числе навязывают и некоторые вещи, которые, в общем-то, не так уж и нужны для их внедрения", - подчеркнул Путин.
 
ЭкономикаЗАПАДРазвивающиеся страныТехнологии
 
 
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