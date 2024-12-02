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Путин высказался о "климатическом колониализме" Запада
Путин высказался о "климатическом колониализме" Запада - 02.12.2024, ПРАЙМ
Путин высказался о "климатическом колониализме" Запада
Президент РФ Владимир Путин на встрече в Ново-Огарево с участниками Международного конгресса молодых ученых" указал на климатический колониализм" Запада,... | 02.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-02T20:25+0300
2024-12-02T20:25+0300
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НОВО-ОГАРЕВО, 2 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на встрече в Ново-Огарево с участниками Международного конгресса молодых ученых" указал на климатический колониализм" Запада, который навязывает развивающимся странам внедрение дорогих технологий, которые эти страны не могут себе позволить. В частности, глава государства отметил, что многие в государствах Африки и Латинской Америки говорят, что в настоящий момент Запад реализует идею так называемого "климатического колониализма". "То есть навязывают этим странам такие технологии, дорогие технологии (в сфере снижения выбросов парниковых газов - прим. ред.), которые они не могут себе позволить", - пояснил президент, добавив, что при этом Запад абсолютно не помогает развивающимся странам в этом вопросе."ЫВ том числе навязывают и некоторые вещи, которые, в общем-то, не так уж и нужны для их внедрения", - подчеркнул Путин.
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запад, развивающиеся страны, технологии
Экономика, ЗАПАД, Развивающиеся страны, Технологии
Путин высказался о "климатическом колониализме" Запада
Путин указал на "климатический колониализм" Запада
НОВО-ОГАРЕВО, 2 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на встрече в Ново-Огарево с участниками Международного конгресса молодых ученых" указал на климатический колониализм" Запада, который навязывает развивающимся странам внедрение дорогих технологий, которые эти страны не могут себе позволить.
В частности, глава государства отметил, что многие в государствах Африки и Латинской Америки говорят, что в настоящий момент Запад реализует идею так называемого "климатического колониализма".
"То есть навязывают этим странам такие технологии, дорогие технологии (в сфере снижения выбросов парниковых газов - прим. ред.), которые они не могут себе позволить", - пояснил президент, добавив, что при этом Запад абсолютно не помогает развивающимся странам в этом вопросе.
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"ЫВ том числе навязывают и некоторые вещи, которые, в общем-то, не так уж и нужны для их внедрения", - подчеркнул Путин.