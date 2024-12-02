https://1prime.ru/20241202/kolonializm-853262613.html

Путин высказался о "климатическом колониализме" Запада

Путин высказался о "климатическом колониализме" Запада - 02.12.2024, ПРАЙМ

Путин высказался о "климатическом колониализме" Запада

Президент РФ Владимир Путин на встрече в Ново-Огарево с участниками Международного конгресса молодых ученых" указал на климатический колониализм" Запада,... | 02.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-02T20:25+0300

2024-12-02T20:25+0300

2024-12-02T20:28+0300

экономика

запад

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технологии

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НОВО-ОГАРЕВО, 2 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на встрече в Ново-Огарево с участниками Международного конгресса молодых ученых" указал на климатический колониализм" Запада, который навязывает развивающимся странам внедрение дорогих технологий, которые эти страны не могут себе позволить. В частности, глава государства отметил, что многие в государствах Африки и Латинской Америки говорят, что в настоящий момент Запад реализует идею так называемого "климатического колониализма". "То есть навязывают этим странам такие технологии, дорогие технологии (в сфере снижения выбросов парниковых газов - прим. ред.), которые они не могут себе позволить", - пояснил президент, добавив, что при этом Запад абсолютно не помогает развивающимся странам в этом вопросе."ЫВ том числе навязывают и некоторые вещи, которые, в общем-то, не так уж и нужны для их внедрения", - подчеркнул Путин.

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запад, развивающиеся страны, технологии