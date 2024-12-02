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Кабмин выделит средства на льготное кредитование сельхозпроизводителей - 02.12.2024, ПРАЙМ
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Кабмин выделит средства на льготное кредитование сельхозпроизводителей
Кабмин выделит средства на льготное кредитование сельхозпроизводителей - 02.12.2024, ПРАЙМ
Кабмин выделит средства на льготное кредитование сельхозпроизводителей
Правительство России направит дополнительно более 57,5 миллиардов рублей на субсидирование займов в рамках льготного кредитования сельхозпроизводителей, сообщил | 02.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-02T10:31+0300
2024-12-02T10:47+0300
экономика
россия
правительство
апк
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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Правительство России направит дополнительно более 57,5 миллиардов рублей на субсидирование займов в рамках льготного кредитования сельхозпроизводителей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Чтобы нарастить объемы выпуска сельскохозяйственной продукции, бизнес получает льготные кредиты из соответствующей программы. Выделим дополнительно более 57,5 миллиардов рублей на субсидирование таких займов - их порядка 40 тысяч", – сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.Он назвал это важнейшим решением, которое позволит предприятиям и индивидуальным предпринимателям в этой сфере продолжать успешно работать.Мишустин заверил, что власти России продолжат системно поддерживать агробизнес, помогать малым предприятиям расти и расширять производство, активнее выходить на внешние рынки.
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россия, правительство, апк
Экономика, РОССИЯ, правительство, АПК
10:31 02.12.2024 (обновлено: 10:47 02.12.2024)
 
Кабмин выделит средства на льготное кредитование сельхозпроизводителей

Кабмин направит 57,5 млрд руб на льготное кредитование сельхозпроизводителей

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДом Правительства Российской Федерации
Дом Правительства Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Правительство России направит дополнительно более 57,5 миллиардов рублей на субсидирование займов в рамках льготного кредитования сельхозпроизводителей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Чтобы нарастить объемы выпуска сельскохозяйственной продукции, бизнес получает льготные кредиты из соответствующей программы. Выделим дополнительно более 57,5 миллиардов рублей на субсидирование таких займов - их порядка 40 тысяч", – сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Он назвал это важнейшим решением, которое позволит предприятиям и индивидуальным предпринимателям в этой сфере продолжать успешно работать.
Мишустин заверил, что власти России продолжат системно поддерживать агробизнес, помогать малым предприятиям расти и расширять производство, активнее выходить на внешние рынки.
 
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