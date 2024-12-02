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"Наблюдаем за всеми контактами". В Кремле ответили на визит Шольца в Киев - 02.12.2024, ПРАЙМ
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"Наблюдаем за всеми контактами". В Кремле ответили на визит Шольца в Киев
"Наблюдаем за всеми контактами". В Кремле ответили на визит Шольца в Киев - 02.12.2024, ПРАЙМ
"Наблюдаем за всеми контактами". В Кремле ответили на визит Шольца в Киев
Кремль отслеживает все контакты на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя визит канцлера ФРГ Олафа Шольца на Украину. | 02.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-02T12:45+0300
2024-12-02T12:45+0300
политика
россия
кремль
дмитрий песков
олаф шольц
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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Кремль отслеживает все контакты на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя визит канцлера ФРГ Олафа Шольца на Украину."Я бы не сказал, что у нас есть какие-то ожидания от этого визита, мы, разумеется, наблюдаем за всеми контактами", - отметил Песков в беседе с журналистами.Представитель Кремля также заметил, что президент России Владимир Путин не передавал Киеву никаких сообщений через Шольца. Кроме того, Берлин продолжает поддерживать Украину.Шольц по прибытии в Киев анонсировал дальнейшие поставки вооружений Украине на 650 миллионов евро.
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россия, кремль, дмитрий песков, олаф шольц
Политика, РОССИЯ, Кремль, Дмитрий Песков, Олаф Шольц
12:45 02.12.2024
 
"Наблюдаем за всеми контактами". В Кремле ответили на визит Шольца в Киев

В Кремле прокомментировали визит Шольца в Киев: наблюдаем за всеми контактами

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Кремль отслеживает все контакты на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя визит канцлера ФРГ Олафа Шольца на Украину.
"Я бы не сказал, что у нас есть какие-то ожидания от этого визита, мы, разумеется, наблюдаем за всеми контактами", - отметил Песков в беседе с журналистами.
Представитель Кремля также заметил, что президент России Владимир Путин не передавал Киеву никаких сообщений через Шольца. Кроме того, Берлин продолжает поддерживать Украину.
Шольц по прибытии в Киев анонсировал дальнейшие поставки вооружений Украине на 650 миллионов евро.
Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2024
В Германии раскрыли, зачем на самом деле Шольц поехал в Киев
12:21
 
ПолитикаРОССИЯКремльДмитрий ПесковОлаф Шольц
 
 
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