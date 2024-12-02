https://1prime.ru/20241202/krokus-853255127.html

Для детей, потерявших родителей в при теракте в "Крокусе", открыли вклады

Для детей, потерявших родителей в при теракте в "Крокусе", открыли вклады - 02.12.2024, ПРАЙМ

Для детей, потерявших родителей в при теракте в "Крокусе", открыли вклады

Для потерявших родителей в результате теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" детей были открыты депозиты на общую сумму в 512 миллионов рублей. Об этом... | 02.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-02T15:03+0300

2024-12-02T15:03+0300

2024-12-02T15:04+0300

происшествия

россия

крокус сити холл

теракт

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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Для потерявших родителей в результате теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" детей были открыты депозиты на общую сумму в 512 миллионов рублей. Об этом рассказал председатель Российского Красного Креста Павел Савчук."РКК продолжает оказывать поддержку пострадавшим в результате трагедии в "Крокус Сити Холле"... Открыты вклады для детей, потерявших родителей, на общую сумму 512 миллионов рублей", - написал он в своем Telegram-канале.В то же время он заявил, что уже более 180 человек воспользовались предложенными им санаторно-курортным лечением и оздоровительными услугами. По его словам, пострадавшие с инвалидностью получили помощь на сумму 17 миллионов рублей, а для потерявших родителей детей выделено 19 миллионов рублей.Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус Сити Холл" произошло вечером 22 марта. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.

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россия, крокус сити холл, теракт