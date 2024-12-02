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"Срока давности нет". Власти Крыма сделали жесткое предупреждение Украине

"Срока давности нет". Власти Крыма сделали жесткое предупреждение Украине - 02.12.2024, ПРАЙМ

"Срока давности нет". Власти Крыма сделали жесткое предупреждение Украине

Украинскому руководству придется компенсировать нанесенный Крыму блокадами ущерб. Об этом агентству РИА Новости заявил глава крымского парламента Владимир... | 02.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-02T09:36+0300

2024-12-02T09:36+0300

2024-12-02T09:36+0300

россия

крым

украина

блокада

экономический ущерб

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – ПРАЙМ. Украинскому руководству придется компенсировать нанесенный Крыму блокадами ущерб. Об этом агентству РИА Новости заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.Он добавил, что срока давности у таких преступлений нет. По его словам, согласно расчетам, ущерб полуострову от водной и энергетической блокад суммарно превысил 14 триллионов рублей, ущерб от продуктовой, транспортной и банковской блокад находится в процессе оценки."И сколько бы ни прошло времени, мы будем предъявлять эти убытки бенефициарам украинского кризиса. Срока давности их преступлениям нет. Украине придется выплатить ущерб", - сказал депутат, добавив, что вопрос компенсации будет понят в случае начала мирных п6ереговоров по украинскому вопросу.Константинов резюмировал, что все, что удастся взыскать с украинский властей, будет потрачено на благо Крыма.

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крым

украина

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россия, крым, украина, блокада, экономический ущерб