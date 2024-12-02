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"Срока давности нет". Власти Крыма сделали жесткое предупреждение Украине - 02.12.2024, ПРАЙМ
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"Срока давности нет". Власти Крыма сделали жесткое предупреждение Украине
"Срока давности нет". Власти Крыма сделали жесткое предупреждение Украине - 02.12.2024, ПРАЙМ
"Срока давности нет". Власти Крыма сделали жесткое предупреждение Украине
Украинскому руководству придется компенсировать нанесенный Крыму блокадами ущерб. Об этом агентству РИА Новости заявил глава крымского парламента Владимир... | 02.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-02T09:36+0300
2024-12-02T09:36+0300
россия
крым
украина
блокада
экономический ущерб
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – ПРАЙМ. Украинскому руководству придется компенсировать нанесенный Крыму блокадами ущерб. Об этом агентству РИА Новости заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.Он добавил, что срока давности у таких преступлений нет. По его словам, согласно расчетам, ущерб полуострову от водной и энергетической блокад суммарно превысил 14 триллионов рублей, ущерб от продуктовой, транспортной и банковской блокад находится в процессе оценки."И сколько бы ни прошло времени, мы будем предъявлять эти убытки бенефициарам украинского кризиса. Срока давности их преступлениям нет. Украине придется выплатить ущерб", - сказал депутат, добавив, что вопрос компенсации будет понят в случае начала мирных п6ереговоров по украинскому вопросу.Константинов резюмировал, что все, что удастся взыскать с украинский властей, будет потрачено на благо Крыма.
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россия, крым, украина, блокада, экономический ущерб
РОССИЯ, КРЫМ, УКРАИНА, блокада, экономический ущерб
09:36 02.12.2024
 
"Срока давности нет". Власти Крыма сделали жесткое предупреждение Украине

Константинов: Украине придется выплатить ущерб, нанесенный полуострову блокадами

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЛевую часть Крымского моста открыли для проезда
Левую часть Крымского моста открыли для проезда - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – ПРАЙМ. Украинскому руководству придется компенсировать нанесенный Крыму блокадами ущерб. Об этом агентству РИА Новости заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Он добавил, что срока давности у таких преступлений нет. По его словам, согласно расчетам, ущерб полуострову от водной и энергетической блокад суммарно превысил 14 триллионов рублей, ущерб от продуктовой, транспортной и банковской блокад находится в процессе оценки.
"И сколько бы ни прошло времени, мы будем предъявлять эти убытки бенефициарам украинского кризиса. Срока давности их преступлениям нет. Украине придется выплатить ущерб", - сказал депутат, добавив, что вопрос компенсации будет понят в случае начала мирных п6ереговоров по украинскому вопросу.
Константинов резюмировал, что все, что удастся взыскать с украинский властей, будет потрачено на благо Крыма.
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РОССИЯКРЫМУКРАИНАблокадаэкономический ущерб
 
 
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