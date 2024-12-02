https://1prime.ru/20241202/krym-853255375.html

В Крыму оценили рост турпотока на полуостров в 2024 году

В Крыму оценили рост турпотока на полуостров в 2024 году - 02.12.2024, ПРАЙМ

В Крыму оценили рост турпотока на полуостров в 2024 году

Крым за одиннадцать месяцев посетили более 5,8 миллиона туристов, что на 17% выше уровня аналогичного периода прошлого года, сообщил глава республики Серей... | 02.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-02T15:08+0300

2024-12-02T15:08+0300

2024-12-02T15:08+0300

россия

крым

туризм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – ПРАЙМ. Крым за одиннадцать месяцев посетили более 5,8 миллиона туристов, что на 17% выше уровня аналогичного периода прошлого года, сообщил глава республики Серей Аксенов."За январь-ноябрь 2024 года турпоток в Крым составил более 5,8 миллиона человек. Это на 17% выше уровня аналогичного периода 2023 года", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.В частности, по его словам, 64% туристов прибыли на автомобилях и автобусах через Крымский мост, 25% – по железной дороге, 11% – по сухопутному коридору, проходящему вдоль Азовского моря через ДНР, Запорожскую и Херсонскую области."Средняя загрузка коллективных средств размещения в ноябре составила 41,3%, что на 27% выше, чем в ноябре 2023 года. Активно идет бронирование на новогодние праздники, а также на летний сезон 2025 года", - подчеркнул глава республики.Аксенов подчеркнул, что Крым входит в пятерку самых популярных направлений в России для санаторно-курортного отдыха."Санаторно-курортное лечение выбрали 31% прибывших гостей", - отметил глава республики.Крым в 2023 году принял 5,2 миллиона туристов, в 2022 году на полуострове побывали 6,5 миллиона отдыхающих. За 2021 год полуостров посетили 9,5 миллиона туристов, что стало рекордом за всю постсоветскую историю. В доковидном 2019 году турпоток составил 7,4 миллиона туристов. За последние 10 лет республику посетили 61 миллион туристов, сообщал Аксенов ранее.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://1prime.ru/20241202/krym-853246160.html

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россия, крым, туризм