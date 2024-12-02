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Сбербанк сообщил об обвале продаж квартир в новостройках

Сбербанк сообщил об обвале продаж квартир в новостройках - 02.12.2024, ПРАЙМ

Сбербанк сообщил об обвале продаж квартир в новостройках

Объем продаж квартир в новостройках в сентябре-октябре 2024 года сократился по сравнению с показателем марта-апреля на 18%, сообщил директор центра финансовой... | 02.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-02T18:55+0300

2024-12-02T18:55+0300

2024-12-02T18:55+0300

экономика

новостройки

квартиры

продажи

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МОСКВА, 2 дек – ПРАЙМ. Объем продаж квартир в новостройках в сентябре-октябре 2024 года сократился по сравнению с показателем марта-апреля на 18%, сообщил директор центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников в ходе конференции Domclick Digital Forum."Продажи падают везде. Они падают во всех крупнейших городах", - сказал он.Согласно презентации Матовникова, за этот период наибольшее падение продаж квартир в новых домах среди регионов-лидеров по текущему строительству зафиксировано в Красноярском крае (-46%), Краснодарском крае (-39%) и Ростовской области (-31%). Положительная динамика фиксируется только в Приморском крае - там отмечен рост продаж на 9%В Москве объем продаж сократился на 16%, в Московской области - на 24%, в Санкт-Петербурге - на 21%.Матовников также отметил, что строительный сектор является самым пострадавшим в экономике с точки зрения замедления темпов роста. Так, темпы роста номинального объема оборотов в стройке по сравнению с показателем лета 2021 года сократились сильнее всего среди других секторов.

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новостройки, квартиры, продажи