https://1prime.ru/20241202/lada-853253812.html
Продажи Lada в России выросли на 9,8%
Продажи Lada в России выросли на 9,8% - 02.12.2024, ПРАЙМ
Продажи Lada в России выросли на 9,8%
Продажи автомобилей Lada в России в ноябре выросли на 9,8% в годовом выражении, до 39,6 тысячи единиц, а за январь-ноябрь рост составил 30,6% по отношению к... | 02.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-02T14:07+0300
2024-12-02T14:07+0300
2024-12-02T14:07+0300
россия
lada
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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Продажи автомобилей Lada в России в ноябре выросли на 9,8% в годовом выражении, до 39,6 тысячи единиц, а за январь-ноябрь рост составил 30,6% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, до 417,4 тысячи авто, говорится в сообщении пресс-службы "АвтоВАЗа"."По итогам ноября в России продано 39 583 легковых и легких коммерческих автомобиля Lada, что на 9,8% выше, чем в ноябре прошлого года. Всего за 11 месяцев официальными дилерами Lada реализовано 417 437 пассажирских и коммерческих автомобиля бренда (+30,6% к аналогичному периоду прошлого года)", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20241129/lada-aura-853196999.html
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россия, lada
Продажи Lada в России выросли на 9,8%
"АвтоВАЗ": продажи Lada в России в ноябре выросли на 9,8%, до 39,6 тысяч
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Продажи автомобилей Lada в России в ноябре выросли на 9,8% в годовом выражении, до 39,6 тысячи единиц, а за январь-ноябрь рост составил 30,6% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, до 417,4 тысячи авто, говорится в сообщении пресс-службы "АвтоВАЗа".
"По итогам ноября в России продано 39 583 легковых и легких коммерческих автомобиля Lada, что на 9,8% выше, чем в ноябре прошлого года. Всего за 11 месяцев официальными дилерами Lada реализовано 417 437 пассажирских и коммерческих автомобиля бренда (+30,6% к аналогичному периоду прошлого года)", - говорится в сообщении.
Стали известны цена и дата начала розничных продаж Lada Aura