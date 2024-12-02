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Продажи Lada в России выросли на 9,8% - 02.12.2024, ПРАЙМ
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Продажи Lada в России выросли на 9,8%
Продажи Lada в России выросли на 9,8% - 02.12.2024, ПРАЙМ
Продажи Lada в России выросли на 9,8%
Продажи автомобилей Lada в России в ноябре выросли на 9,8% в годовом выражении, до 39,6 тысячи единиц, а за январь-ноябрь рост составил 30,6% по отношению к... | 02.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-02T14:07+0300
2024-12-02T14:07+0300
россия
lada
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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Продажи автомобилей Lada в России в ноябре выросли на 9,8% в годовом выражении, до 39,6 тысячи единиц, а за январь-ноябрь рост составил 30,6% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, до 417,4 тысячи авто, говорится в сообщении пресс-службы "АвтоВАЗа"."По итогам ноября в России продано 39 583 легковых и легких коммерческих автомобиля Lada, что на 9,8% выше, чем в ноябре прошлого года. Всего за 11 месяцев официальными дилерами Lada реализовано 417 437 пассажирских и коммерческих автомобиля бренда (+30,6% к аналогичному периоду прошлого года)", - говорится в сообщении.
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россия, lada
РОССИЯ, Lada
14:07 02.12.2024
 
Продажи Lada в России выросли на 9,8%

"АвтоВАЗ": продажи Lada в России в ноябре выросли на 9,8%, до 39,6 тысяч

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2024. Презентация новой модели Lada Iskra
ПМЭФ-2024. Презентация новой модели Lada Iskra - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Продажи автомобилей Lada в России в ноябре выросли на 9,8% в годовом выражении, до 39,6 тысячи единиц, а за январь-ноябрь рост составил 30,6% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, до 417,4 тысячи авто, говорится в сообщении пресс-службы "АвтоВАЗа".
"По итогам ноября в России продано 39 583 легковых и легких коммерческих автомобиля Lada, что на 9,8% выше, чем в ноябре прошлого года. Всего за 11 месяцев официальными дилерами Lada реализовано 417 437 пассажирских и коммерческих автомобиля бренда (+30,6% к аналогичному периоду прошлого года)", - говорится в сообщении.
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