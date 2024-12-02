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Лавров оценил эффективность взаимодействия России и Венгрии - 02.12.2024, ПРАЙМ
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Лавров оценил эффективность взаимодействия России и Венгрии
Лавров оценил эффективность взаимодействия России и Венгрии - 02.12.2024, ПРАЙМ
Лавров оценил эффективность взаимодействия России и Венгрии
Россия и Венгрия, вопреки искусственно созданным препятствия в мировой экономике, продолжают реализовывать флагманские проекты. Об этом рассказал министр... | 02.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-02T15:24+0300
2024-12-02T15:24+0300
россия
венгрия
товарооборот
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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Россия и Венгрия, вопреки искусственно созданным препятствия в мировой экономике, продолжают реализовывать флагманские проекты. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи со своим венгерским коллегой Петером Сийярто.Глава МИД уточнил, что государства также активно реализуют проекты в области энергетики, инвестиций и в других сферах. По его словам, страны имеют устойчивый, достаточно длительный рост товарооборота."Эффективность договоренностей и тех решений, которые принимают наши руководители подтверждается тем, что несмотря на очень серьезные, искусственно созданные трудности в мировом хозяйстве, мы можем реализовывать все флагманские проекты нашего взаимодействия, включая в сфере энергетики", - сказал Лавров.Как, в свою очередь, сообщил Сийярто, Венгрия преследует четкую цель развивать сотрудничество с Россией во всех областях, не затронутых санкциями.
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россия, венгрия, товарооборот
РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, товарооборот
15:24 02.12.2024
 
Лавров оценил эффективность взаимодействия России и Венгрии

Лавров: РФ и Венгрия реализуют все флагманские проекты, несмотря на трудности

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСовещание министров иностранных дел стран БРИКС
Совещание министров иностранных дел стран БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Россия и Венгрия, вопреки искусственно созданным препятствия в мировой экономике, продолжают реализовывать флагманские проекты. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи со своим венгерским коллегой Петером Сийярто.
Глава МИД уточнил, что государства также активно реализуют проекты в области энергетики, инвестиций и в других сферах. По его словам, страны имеют устойчивый, достаточно длительный рост товарооборота.
"Эффективность договоренностей и тех решений, которые принимают наши руководители подтверждается тем, что несмотря на очень серьезные, искусственно созданные трудности в мировом хозяйстве, мы можем реализовывать все флагманские проекты нашего взаимодействия, включая в сфере энергетики", - сказал Лавров.
Как, в свою очередь, сообщил Сийярто, Венгрия преследует четкую цель развивать сотрудничество с Россией во всех областях, не затронутых санкциями.
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