https://1prime.ru/20241202/lavrov-853255797.html

Лавров оценил эффективность взаимодействия России и Венгрии

Лавров оценил эффективность взаимодействия России и Венгрии - 02.12.2024, ПРАЙМ

Лавров оценил эффективность взаимодействия России и Венгрии

Россия и Венгрия, вопреки искусственно созданным препятствия в мировой экономике, продолжают реализовывать флагманские проекты. Об этом рассказал министр... | 02.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-02T15:24+0300

2024-12-02T15:24+0300

2024-12-02T15:24+0300

россия

венгрия

товарооборот

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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Россия и Венгрия, вопреки искусственно созданным препятствия в мировой экономике, продолжают реализовывать флагманские проекты. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи со своим венгерским коллегой Петером Сийярто.Глава МИД уточнил, что государства также активно реализуют проекты в области энергетики, инвестиций и в других сферах. По его словам, страны имеют устойчивый, достаточно длительный рост товарооборота."Эффективность договоренностей и тех решений, которые принимают наши руководители подтверждается тем, что несмотря на очень серьезные, искусственно созданные трудности в мировом хозяйстве, мы можем реализовывать все флагманские проекты нашего взаимодействия, включая в сфере энергетики", - сказал Лавров.Как, в свою очередь, сообщил Сийярто, Венгрия преследует четкую цель развивать сотрудничество с Россией во всех областях, не затронутых санкциями.

https://1prime.ru/20241202/vengriya-853253432.html

венгрия

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россия, венгрия, товарооборот