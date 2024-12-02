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Ритейлер "Лента" приобретет сеть магазинов "Улыбка радуги"

Ритейлер "Лента" приобретет сеть магазинов "Улыбка радуги" - 02.12.2024, ПРАЙМ

Ритейлер "Лента" приобретет сеть магазинов "Улыбка радуги"

Розничная сеть "Лента" приобретает 100% акций АО "Торговый дом "Эра", владеющего магазинами "Улыбка радуги" - второй крупнейшей сетью в России в формате... | 02.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-02T10:13+0300

2024-12-02T10:13+0300

2024-12-02T11:02+0300

экономика

россия

"лента"

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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Розничная сеть "Лента" приобретает 100% акций АО "Торговый дом "Эра", владеющего магазинами "Улыбка радуги" - второй крупнейшей сетью в России в формате дрогери, сообщил ритейлер.Дрогери - это магазины шаговой доступности небольшой площади, где продаются непродовольственные товары, в основном для красоты, личной гигиены и ухода за домом."МКПАО "Лента", одна из крупнейших розничных сетей России, сегодня объявляет о приобретении 100% голосующих акций АО "Торговый дом "Эра" – компании, владеющей федеральной сетью магазинов в формате дрогери "Улыбка радуги", - говорится в сообщении.Отмечается, что сделка реализована в рамках стратегии трансформации "Ленты" в мультиформатного игрока и позволит стать одним из лидеров в сегменте дрогери, а также закрепиться на растущем рынке парфюмерно-косметической продукции, размер которого по итогам года может превысить 1 триллион рублей."Покупка "Улыбки радуги" – второй крупнейшей сети магазинов формата дрогери в стране – логичный шаг на пути трансформации "Ленты" в мультиформатного игрока. Данная сделка позволяет нам одномоментно закрепить позиции в сегменте косметики и бытовой химии, предоставляющем значительные возможности для усиления нашего присутствия на российском розничном рынке", - прокомментировал гендиректор "Ленты" Владимир Сорокин.

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россия, "лента"