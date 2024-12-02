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Маркетплейсы начнут обмен информацией с ФНС о "дроблении" бизнеса

Маркетплейсы начнут обмен информацией с ФНС о "дроблении" бизнеса - 02.12.2024, ПРАЙМ

Маркетплейсы начнут обмен информацией с ФНС о "дроблении" бизнеса

Крупнейшие маркетплейсы с 2025 года в режиме эксперимента будут передавать в ФНС информацию, необходимую для выявления и предотвращения схем "дробления"... | 02.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-02T15:33+0300

2024-12-02T15:33+0300

2024-12-02T15:33+0300

экономика

россия

фнс

маркетплейс

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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Крупнейшие маркетплейсы с 2025 года в режиме эксперимента будут передавать в ФНС информацию, необходимую для выявления и предотвращения схем "дробления" бизнеса, детали этого информационного обмена глава ведомства Даниил Егоров обсудил на встрече с руководством Wildberries, Оzon, "ЯндексМаркета", "Мегамаркета" и "Авито", рассказали РИА Новости в налоговой службе."В преддверии запуска с начала 2025 года эксперимента по информационному обмену с налоговыми органами руководитель ФНС России Даниил Егоров провел встречу с руководством пяти крупнейших маркетплейсов: Wildberries, Оzon, ЯндексМаркет, Мегамаркет, Авито", - сообщили в ведомстве."Передача информации в налоговые органы о рисках "дробления" бизнеса планируется только о тех продавцах, в отношении которых выявлены критерии дробления бизнеса", - подчеркнули в ведомстве.О планах провести эксперимент по оперативному обмену информацией с налоговыми органами, который позволит маркетплейсам донастроить системы внутреннего контроля "для своевременного выявления и предотвращения случаев дробления бизнеса организациями и предпринимателями, торгующими в интернете", Егоров в октябре докалывал на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.Глава ФНС тогда объяснял, что компании в рамках этого эксперимента сами увидят свои риски и смогут самостоятельно скорректировать модель работы."Также в 2025-2026 годах ФНС России будет проводить мониторинг в рамках поручения президента РФ по проведению налоговой амнистии дробления бизнеса", – напомнили в ведомстве.Амнистия предусмотрена для компаний и предпринимателей, которые использовали схемы дробления бизнеса для оптимизации налогов. Если налогоплательщики в 2025-2026 годах добровольно откажутся от применения таких схем, то суммы доначисленных налогов, пеней и штрафов по результатам налоговых проверок за 2022– 2024 годы им будут списаны.

https://1prime.ru/20241112/marketpleys-852766679.html

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россия, фнс, маркетплейс