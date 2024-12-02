https://1prime.ru/20241202/markirovka-853257775.html

Минфин предложил разрешить маркировку алкоголя на складах импортеров

Минфин предложил разрешить маркировку алкоголя на складах импортеров - 02.12.2024, ПРАЙМ

Минфин предложил разрешить маркировку алкоголя на складах импортеров

Минфин РФ разработал проект постановления, которым предлагается разрешить маркировать импортный алкоголь на таможенных складах импортеров при наличии... | 02.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-02T16:21+0300

2024-12-02T16:21+0300

2024-12-02T16:21+0300

россия

минфин

алкоголь

маркировка

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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Минфин РФ разработал проект постановления, которым предлагается разрешить маркировать импортный алкоголь на таможенных складах импортеров при наличии действующей лицензии на закупку, хранение и поставку алкогольной продукции, соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.Эксперимент ‎по маркировке федеральными специальными марками ввозимой в РФ алкогольной продукции, помещенной под таможенную процедуру таможенного склада, проходит с 1 июня 2021 года по 31 мая 2026 года, отмечается в материалах на сайте ведомства.Там Минфин поясняет, что в рамках условий этого эксперимента маркировать импортный алкоголь федеральными специальными марками на территории РФ возможно только на таможенных складах при наличии действующей лицензии на хранение алкогольной продукции. При этом для ввоза алкоголя организация должна иметь отдельную лицензию - на закупку, хранение и поставки алкогольной продукции, которая позволяет хранить алкоголь на собственном складе."Учитывая такие условия, импортеры, имеющие собственные таможенные склады, не могут на них осуществлять маркировку ввозимой ими алкогольной продукции в рамках эксперимента. Чтобы предоставить возможность большему количеству участников внешнеэкономической деятельности принимать участие в эксперименте, предлагается внести изменения в Положение о проведении эксперимента. Импортерам можно будет маркировать ввозимый ими алкоголь на собственных таможенных складах при наличии действующей лицензии на закупку, хранение и поставку алкогольной продукции", - указывает министерство в материалах.Как отмечается в пояснительной записке к проекту, согласно положению Таможенного кодекса ЕАЭС, таможенные склады могут быть закрытого или открытого типа. Таможенные склады относятся к закрытому типу, если они предназначены для хранения товаров владельца этого склада."Таким образом, в случае включения импортера, являющегося участником эксперимента и владеющего таможенным складом закрытого типа, в реестр владельцев таможенных складов либо уже наличия его в указанном реестре, ввиду отсутствия отдельной лицензии на хранение алкогольной продукции такой импортер не сможет быть включен в эксперимент в качестве владельца таможенного склада. Соответственно, маркировка федеральными специальными марками ввозимой в Российскую Федерацию алкогольной продукции в рамках эксперимента не сможет осуществляться на таможенном складе закрытого типа", - говорится в записке о текущей ситуации.

https://1prime.ru/20241015/alkogol-852197493.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, минфин, алкоголь, маркировка