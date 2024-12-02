https://1prime.ru/20241202/mashina-853254197.html

Российским водителям рассказали, что не стоит делать с машиной зимой

Российским водителям рассказали, что не стоит делать с машиной зимой - 02.12.2024, ПРАЙМ

Российским водителям рассказали, что не стоит делать с машиной зимой

В зимний период необходимо уделять внимание чистке автомобиля перед поездкой для того, чтобы обезопасить себя и остальных участников дорожного движения,... | 02.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-02T14:23+0300

2024-12-02T14:23+0300

2024-12-02T14:23+0300

россия

зима

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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. В зимний период необходимо уделять внимание чистке автомобиля перед поездкой для того, чтобы обезопасить себя и остальных участников дорожного движения, сообщает автоэксперт Андрей Ломанов, его словам приводит портал kp.ru.Кроме того, как замечает эксперт, стоит парковать свой автомобиль на улице, а не в теплом гараже и подземном паркинге. По его словам, дело в перепаде температуры, которые могут негативно сказаться на кузове и коробке передач."Они по умолчанию не отличаются особой стойкостью к повышенным нагрузкам. И совершенно точно не приспособлены к пробуксовкам. Многие, застряв в снежной каше или в сугробе, думают: "У меня же кроссовер! Это как внедорожник!" — и буксуют, буксуют, буксуют… А потом коробка приказывает долго жить", — предупредил Ломанов.Эксперт также напомнил автолюбителям, которые проживают в северных или отдаленных районов, о необходимости использовать присадки для топлива. По его словам, это позволит избежать проблем с запуском.

https://1prime.ru/20241201/mashina-853236105.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, зима