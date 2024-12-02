https://1prime.ru/20241202/minstroy-853253924.html
В Минстрое пообещали не оставить застройщиков в беде
В Минстрое пообещали не оставить застройщиков в беде - 02.12.2024, ПРАЙМ
В Минстрое пообещали не оставить застройщиков в беде
Минстрой не оставит застройщиков в беде, однако меры поддержки стройотрасли будут зависеть от ситуации с ключевой ставкой и инфляцией, заявил на конференции... | 02.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-02T14:12+0300
2024-12-02T14:12+0300
2024-12-02T14:12+0300
россия
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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Минстрой не оставит застройщиков в беде, однако меры поддержки стройотрасли будут зависеть от ситуации с ключевой ставкой и инфляцией, заявил на конференции Domclick Digital Forum замглавы ведомства Никита Стасишин.Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что власти готовят ряд антикризисных мер для поддержки стройотрасли в России, в том числе касающихся права застройщиков на рассрочку и ссудо-сберегательных касс."Застройщиков в беде министерство строительства не оставит", - заявил Стасишин.Однако, отвечая на вопрос о мерах поддержки и возможности корректив ипотечных программ, он сообщил, что необходимо подождать изменения ключевой ставки и инфляции. "От того, в каком состоянии отрасль жилищного строительства к ним подойдет, от этого будут зависеть те меры поддержки и те возможные условия изменений тех или иных программ, которые сегодня работают", - отметил замминистра.Также он подчеркнул, что власти оказывали поддержку застройщикам с 2020 года, и у них было "золотое время в жилищном строительстве". В связи с этим представителям стройотрасли следует ответить взаимностью на ту помощь, которую государство оказывало ранее, заключил Стасишин.
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россия
В Минстрое пообещали не оставить застройщиков в беде
Стасишин: Минстрой не оставит застройщиков в беде
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Минстрой не оставит застройщиков в беде, однако меры поддержки стройотрасли будут зависеть от ситуации с ключевой ставкой и инфляцией, заявил на конференции Domclick Digital Forum замглавы ведомства Никита Стасишин.
Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что власти готовят ряд антикризисных мер для поддержки стройотрасли в России, в том числе касающихся права застройщиков на рассрочку и ссудо-сберегательных касс.
"Застройщиков в беде министерство строительства не оставит", - заявил Стасишин.
Однако, отвечая на вопрос о мерах поддержки и возможности корректив ипотечных программ, он сообщил, что необходимо подождать изменения ключевой ставки и инфляции. "От того, в каком состоянии отрасль жилищного строительства к ним подойдет, от этого будут зависеть те меры поддержки и те возможные условия изменений тех или иных программ, которые сегодня работают", - отметил замминистра.
Также он подчеркнул, что власти оказывали поддержку застройщикам с 2020 года, и у них было "золотое время в жилищном строительстве". В связи с этим представителям стройотрасли следует ответить взаимностью на ту помощь, которую государство оказывало ранее, заключил Стасишин.
В Минстрое призвали не называть застройщиков обнаглевшими