https://1prime.ru/20241202/minstroy-853253924.html

В Минстрое пообещали не оставить застройщиков в беде

В Минстрое пообещали не оставить застройщиков в беде - 02.12.2024, ПРАЙМ

В Минстрое пообещали не оставить застройщиков в беде

Минстрой не оставит застройщиков в беде, однако меры поддержки стройотрасли будут зависеть от ситуации с ключевой ставкой и инфляцией, заявил на конференции... | 02.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-02T14:12+0300

2024-12-02T14:12+0300

2024-12-02T14:12+0300

россия

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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Минстрой не оставит застройщиков в беде, однако меры поддержки стройотрасли будут зависеть от ситуации с ключевой ставкой и инфляцией, заявил на конференции Domclick Digital Forum замглавы ведомства Никита Стасишин.Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что власти готовят ряд антикризисных мер для поддержки стройотрасли в России, в том числе касающихся права застройщиков на рассрочку и ссудо-сберегательных касс."Застройщиков в беде министерство строительства не оставит", - заявил Стасишин.Однако, отвечая на вопрос о мерах поддержки и возможности корректив ипотечных программ, он сообщил, что необходимо подождать изменения ключевой ставки и инфляции. "От того, в каком состоянии отрасль жилищного строительства к ним подойдет, от этого будут зависеть те меры поддержки и те возможные условия изменений тех или иных программ, которые сегодня работают", - отметил замминистра.Также он подчеркнул, что власти оказывали поддержку застройщикам с 2020 года, и у них было "золотое время в жилищном строительстве". В связи с этим представителям стройотрасли следует ответить взаимностью на ту помощь, которую государство оказывало ранее, заключил Стасишин.

https://1prime.ru/20241122/minstroy-853018073.html

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