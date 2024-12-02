Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Минстрое пообещали не оставить застройщиков в беде - 02.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241202/minstroy-853253924.html
В Минстрое пообещали не оставить застройщиков в беде
В Минстрое пообещали не оставить застройщиков в беде - 02.12.2024, ПРАЙМ
В Минстрое пообещали не оставить застройщиков в беде
Минстрой не оставит застройщиков в беде, однако меры поддержки стройотрасли будут зависеть от ситуации с ключевой ставкой и инфляцией, заявил на конференции... | 02.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-02T14:12+0300
2024-12-02T14:12+0300
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/04/851331902_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7b71719f5db6218768c733cab4ecf8d7.jpg
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Минстрой не оставит застройщиков в беде, однако меры поддержки стройотрасли будут зависеть от ситуации с ключевой ставкой и инфляцией, заявил на конференции Domclick Digital Forum замглавы ведомства Никита Стасишин.Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что власти готовят ряд антикризисных мер для поддержки стройотрасли в России, в том числе касающихся права застройщиков на рассрочку и ссудо-сберегательных касс."Застройщиков в беде министерство строительства не оставит", - заявил Стасишин.Однако, отвечая на вопрос о мерах поддержки и возможности корректив ипотечных программ, он сообщил, что необходимо подождать изменения ключевой ставки и инфляции. "От того, в каком состоянии отрасль жилищного строительства к ним подойдет, от этого будут зависеть те меры поддержки и те возможные условия изменений тех или иных программ, которые сегодня работают", - отметил замминистра.Также он подчеркнул, что власти оказывали поддержку застройщикам с 2020 года, и у них было "золотое время в жилищном строительстве". В связи с этим представителям стройотрасли следует ответить взаимностью на ту помощь, которую государство оказывало ранее, заключил Стасишин.
https://1prime.ru/20241122/minstroy-853018073.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/04/851331902_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_c0b6c09c38e206850108fb7ec9a0d863.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия
РОССИЯ
14:12 02.12.2024
 
В Минстрое пообещали не оставить застройщиков в беде

Стасишин: Минстрой не оставит застройщиков в беде

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкВЭФ-2024. Хорошо жить, где мы есть
ВЭФ-2024. Хорошо жить, где мы есть - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Минстрой не оставит застройщиков в беде, однако меры поддержки стройотрасли будут зависеть от ситуации с ключевой ставкой и инфляцией, заявил на конференции Domclick Digital Forum замглавы ведомства Никита Стасишин.
Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что власти готовят ряд антикризисных мер для поддержки стройотрасли в России, в том числе касающихся права застройщиков на рассрочку и ссудо-сберегательных касс.
"Застройщиков в беде министерство строительства не оставит", - заявил Стасишин.
Однако, отвечая на вопрос о мерах поддержки и возможности корректив ипотечных программ, он сообщил, что необходимо подождать изменения ключевой ставки и инфляции. "От того, в каком состоянии отрасль жилищного строительства к ним подойдет, от этого будут зависеть те меры поддержки и те возможные условия изменений тех или иных программ, которые сегодня работают", - отметил замминистра.
Также он подчеркнул, что власти оказывали поддержку застройщикам с 2020 года, и у них было "золотое время в жилищном строительстве". В связи с этим представителям стройотрасли следует ответить взаимностью на ту помощь, которую государство оказывало ранее, заключил Стасишин.
Строительство жилого дома в Москве - ПРАЙМ, 1920, 22.11.2024
В Минстрое призвали не называть застройщиков обнаглевшими
22 ноября, 12:14
 
РОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала