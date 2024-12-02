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ЦБ выпустил нумизматический набор оборотных монет

ЦБ выпустил нумизматический набор оборотных монет - 02.12.2024, ПРАЙМ

ЦБ выпустил нумизматический набор оборотных монет

Банк России в понедельник выпускает в обращение монеты в нумизматическом наборе в сувенирной упаковке монеты номиналом 1, 5, 10, 50 копеек и 1, 2, 5 и 10 рублей | 02.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-02T11:19+0300

2024-12-02T11:19+0300

2024-12-02T11:19+0300

банк россии

монеты

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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Банк России в понедельник выпускает в обращение монеты в нумизматическом наборе в сувенирной упаковке монеты номиналом 1, 5, 10, 50 копеек и 1, 2, 5 и 10 рублей улучшенного качества чеканки и ограниченным тиражом, сообщает регулятор. "Банк России 2 декабря 2024 года выпускает в обращение монеты в нумизматическом наборе в сувенирной упаковке: номиналом 10 и 50 копеек из стали с латунным гальваническим покрытием, номиналом 1, 2 и 5 рублей из стали с никелевым гальваническим покрытием, номиналом 10 рублей из стали с латунным гальваническим покрытием", - говорится в сообщении ЦБ. Тираж набора - 35 тысяч, качество исполнения монет — улучшенное ("бриллиант-анциркулейтед"). Монеты в наборе номиналом 1 копейка имеют форму круга диаметром 15,5 миллиметров, номиналом 5 копеек - 18,5 миллиметров, номиналом 10 копеек - 17,5 миллиметров, номиналом 50 копеек 19,5 миллиметров, номиналом 1 рубль - 20,5 миллиметров, номиналом 2 рубля - 23 миллиметров, номиналом 5 рублей - 25 миллиметров, номиналом 10 рублей - 22 миллиметров, уточняет регулятор. С лицевой и оборотной сторон монет по окружности имеется выступающий кант. Боковая поверхность монет номиналом 1, 5, 10 и 50 копеек гладкая, монеты номиналом 1 рубль - рифленая, монет номиналом 2, 5 и 10 рублей имеет прерывистое рифление. На лицевой стороне монет расположено рельефное изображение герба России, имеются надписи: "Российская Федерация", "Банк России", дата "2024 г." и товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора. На оборотной стороне монет номиналом 1, 5, 10 и 50 копеек расположено обозначение номинала монет, внизу - стилизованное изображение ветвей растения; у монет 1, 2 и 5 рублей - обозначение номинала монет, слева и справа - стилизованное изображение ветвей растения. На оборотной стороне монеты номиналом 10 рублей расположено обозначение номинала монеты на фоне поля из вертикальных линий, слева и справа - стилизованное изображение ветвей растения. Внутри цифры "0" имеется защитный элемент в виде числа "10" и надписи "руб".

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монеты