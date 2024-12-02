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В Банке России прокомментировали сбои в работе Мосбирже - 02.12.2024, ПРАЙМ
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В Банке России прокомментировали сбои в работе Мосбирже
В Банке России прокомментировали сбои в работе Мосбирже - 02.12.2024, ПРАЙМ
В Банке России прокомментировали сбои в работе Мосбирже
Московская биржа, столкнувшаяся в ноябре с перебоями торгов на фондовом и срочном рынках, старается не только незамедлительно устранять технические сбои, но и... | 02.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-02T17:03+0300
2024-12-02T17:07+0300
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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Московская биржа, столкнувшаяся в ноябре с перебоями торгов на фондовом и срочном рынках, старается не только незамедлительно устранять технические сбои, но и пытается понять их причину и по возможности сделать сервис лучше, заявил журналистам первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин."На регулярном контакте с Московской биржей. Как мы уже говорили, Московская биржа - это очень сложный автоматизированный комплекс услуг, который действительно подвержен значимому количеству операционных рисков. Коллеги из Московской биржи делают все возможное, чтобы ядро, все программы, которые обеспечивают их деятельность, работали без перебоев, но иногда случаются какие-то сбои, и они стараются их незамедлительно устранять. И устранять не только сам сбой, но и пытаться понять причину и по возможности сделать сервис лучше", - прокомментировал Чистюхин последние сбои торгов на Московской бирже."При этом надо обращать внимание на то, что последние три года мы все живем в большой перестройке, пытаемся создавать дополнительные сервисы, дублирующие системы - это, конечно, тоже накладывает отпечаток на устойчивость всех автоматизированных систем", - добавил он.Московская биржа в ноябре столкнулась со сбоями торгов на фондовом и срочном рынках. В связи с выявленной ошибкой в работе торгово-клиринговой системы 7 ноября на два часа был задержан старт торгов на фондовом рынке, а 19 ноября в связи с аппаратной ошибкой на сервере предварительной проверки рисков на полчаса были приостановлены торги на срочном рынке.
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россия, мосбиржа
Банк России, РОССИЯ, Мосбиржа
17:03 02.12.2024 (обновлено: 17:07 02.12.2024)
 
В Банке России прокомментировали сбои в работе Мосбирже

ЦБ: Мосбиржа старается сразу устранять технические сбои и выявлять их причину

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПрезентация обновленной Московской биржи
Презентация обновленной Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Московская биржа, столкнувшаяся в ноябре с перебоями торгов на фондовом и срочном рынках, старается не только незамедлительно устранять технические сбои, но и пытается понять их причину и по возможности сделать сервис лучше, заявил журналистам первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин.
"На регулярном контакте с Московской биржей. Как мы уже говорили, Московская биржа - это очень сложный автоматизированный комплекс услуг, который действительно подвержен значимому количеству операционных рисков. Коллеги из Московской биржи делают все возможное, чтобы ядро, все программы, которые обеспечивают их деятельность, работали без перебоев, но иногда случаются какие-то сбои, и они стараются их незамедлительно устранять. И устранять не только сам сбой, но и пытаться понять причину и по возможности сделать сервис лучше", - прокомментировал Чистюхин последние сбои торгов на Московской бирже.
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"При этом надо обращать внимание на то, что последние три года мы все живем в большой перестройке, пытаемся создавать дополнительные сервисы, дублирующие системы - это, конечно, тоже накладывает отпечаток на устойчивость всех автоматизированных систем", - добавил он.
Московская биржа в ноябре столкнулась со сбоями торгов на фондовом и срочном рынках. В связи с выявленной ошибкой в работе торгово-клиринговой системы 7 ноября на два часа был задержан старт торгов на фондовом рынке, а 19 ноября в связи с аппаратной ошибкой на сервере предварительной проверки рисков на полчаса были приостановлены торги на срочном рынке.
 
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