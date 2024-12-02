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Суд отложил спор МТС с ФАС о взыскании незаконного дохода - 02.12.2024, ПРАЙМ
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Суд отложил спор МТС с ФАС о взыскании незаконного дохода
Суд отложил спор МТС с ФАС о взыскании незаконного дохода - 02.12.2024, ПРАЙМ
Суд отложил спор МТС с ФАС о взыскании незаконного дохода
Арбитражный суд Москвы отложил на 20 января предварительное заседание по заявлению МТС, оспаривающего предписание Федеральной антимонопольной службы (ФАС)... | 02.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-02T16:01+0300
2024-12-02T16:01+0300
россия
суд
мтс
фас рф
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МОСКВА, 2 дек – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отложил на 20 января предварительное заседание по заявлению МТС, оспаривающего предписание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, которым мобильного оператора обязали перечислить в бюджет государства доход, полученный вследствие нарушения антимонопольного законодательства, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.МТС просит признать недействительными решение ФАС от 9 октября 2024 года, а также два предписания, вынесенных в тот же день ведомством в адрес компании. Ранее в пресс-службе суда РИА Новости сообщили, что один из оспариваемых актов ФАС – это "предписание о перечислении в федеральный бюджет дохода, полученного вследствие нарушения антимонопольного законодательства".ФАС 14 октября сообщила, что предписала мобильному оператору МТС перечислить в бюджет 3 миллиарда рублей дохода, полученного вследствие незаконного, как считает ведомство, повышения тарифов в апреле-мае 2024 года. Ранее, 3 октября, служба объявила, что по итогам антимонопольного разбирательства приняла решение о необоснованном повышении МТС стоимости услуг связи на 8%, которое затронуло более чем 30 миллионов абонентов. Как отмечалось в сообщении, "по результатам проведенного анализа ФАС России установила, что повышение является экономически не обоснованным и ущемляет интересы потребителей".ФАС вынесла также два предписания в адрес оператора, обязав его "снизить тарифы, в рамках которых произошли изменения, и перечислить незаконно полученный доход в федеральный бюджет". Спустя несколько дней, 14 октября, ФАС назвала сумму, которую должна уплатить МТС.Как сообщало ведомство, такая мера, как изъятие необоснованно полученного дохода от повышения тарифов и перечисление средств в бюджет, применена впервые при установлении такого правонарушения. По мнению ФАС, "она соразмерна и будет способствовать эффективному предотвращению подобных недобросовестных практик среди операторов связи".В МТС тогда заявили РИА Новости, что компания изучает поступившие из ФАС документы и по итогам оценки примет решение о действиях, включая возможное оспаривание решения ведомства.В мае ФАС возбудила дело в отношении МТС из-за необоснованного роста цен - компания в апреле и марте повысила стоимость услуг сотовой связи для части абонентов в среднем на 8%. В свою очередь в МТС РИА Новости заявляли, что рост абонентской платы экономически обоснован и компания заранее представляла в ФАС подтверждения этому.
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россия, суд, мтс, фас рф
РОССИЯ, суд, МТС, ФАС РФ
16:01 02.12.2024
 
Суд отложил спор МТС с ФАС о взыскании незаконного дохода

Суд отложил спор МТС с ФАС о взыскании трех миллиардов рублей незаконного дохода

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкНовый логотип компании МТС
Новый логотип компании МТС - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 2 дек – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отложил на 20 января предварительное заседание по заявлению МТС, оспаривающего предписание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, которым мобильного оператора обязали перечислить в бюджет государства доход, полученный вследствие нарушения антимонопольного законодательства, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
МТС просит признать недействительными решение ФАС от 9 октября 2024 года, а также два предписания, вынесенных в тот же день ведомством в адрес компании. Ранее в пресс-службе суда РИА Новости сообщили, что один из оспариваемых актов ФАС – это "предписание о перечислении в федеральный бюджет дохода, полученного вследствие нарушения антимонопольного законодательства".
ФАС 14 октября сообщила, что предписала мобильному оператору МТС перечислить в бюджет 3 миллиарда рублей дохода, полученного вследствие незаконного, как считает ведомство, повышения тарифов в апреле-мае 2024 года. Ранее, 3 октября, служба объявила, что по итогам антимонопольного разбирательства приняла решение о необоснованном повышении МТС стоимости услуг связи на 8%, которое затронуло более чем 30 миллионов абонентов. Как отмечалось в сообщении, "по результатам проведенного анализа ФАС России установила, что повышение является экономически не обоснованным и ущемляет интересы потребителей".
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ФАС вынесла также два предписания в адрес оператора, обязав его "снизить тарифы, в рамках которых произошли изменения, и перечислить незаконно полученный доход в федеральный бюджет". Спустя несколько дней, 14 октября, ФАС назвала сумму, которую должна уплатить МТС.
Как сообщало ведомство, такая мера, как изъятие необоснованно полученного дохода от повышения тарифов и перечисление средств в бюджет, применена впервые при установлении такого правонарушения. По мнению ФАС, "она соразмерна и будет способствовать эффективному предотвращению подобных недобросовестных практик среди операторов связи".
В МТС тогда заявили РИА Новости, что компания изучает поступившие из ФАС документы и по итогам оценки примет решение о действиях, включая возможное оспаривание решения ведомства.
В мае ФАС возбудила дело в отношении МТС из-за необоснованного роста цен - компания в апреле и марте повысила стоимость услуг сотовой связи для части абонентов в среднем на 8%. В свою очередь в МТС РИА Новости заявляли, что рост абонентской платы экономически обоснован и компания заранее представляла в ФАС подтверждения этому.
 
РОССИЯсудМТСФАС РФ
 
 
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