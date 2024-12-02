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Государство вернет некоторым гражданам “налоговый кэшбек” за 2025 год - 02.12.2024, ПРАЙМ
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Государство вернет некоторым гражданам “налоговый кэшбек” за 2025 год
Государство вернет некоторым гражданам “налоговый кэшбек” за 2025 год - 02.12.2024, ПРАЙМ
Государство вернет некоторым гражданам “налоговый кэшбек” за 2025 год
С 2025 года вступит в силу закон, который предусматривает новую семейную выплату для некоторых граждан, имеющих двух и более детей. Кому она полагается,... | 02.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-02T02:02+0300
2024-12-02T02:02+0300
бизнес
социальный фонд
льготы
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МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. С 2025 года вступит в силу закон, который предусматривает новую семейную выплату для некоторых граждан, имеющих двух и более детей. Кому она полагается, рассказала агентству “Прайм” Виктория Канишевская, руководитель налоговой практики K&amp;P.Group.Выплата рассчитывается как разница между расчетным годовым НДФЛ и НДФЛ по ставке 6 процентов. “В качестве выплаты возвращается сумма, равная НДФЛ, рассчитанному по ставке 7 процентов с облагаемых доходов. Поэтому ее иногда называют "налоговым кэшбеком", - объясняет юрист.Воспользоваться льготой смогут родители, чьим детям еще нет 18 или 23 лет при условии учебы на очном отделении. "Для получения выплаты и дети, и родители должны быть гражданами РФ и проживать на ее территории, а родители получать доход, облагаемый НДФЛ и являться налоговыми резидентами", - уточнила эксперт. При этом родители не обязательно должны быть в браке, но супруг заявителя включается в расчет среднедушевого доходаНемаловажное условие: доход на каждого члена семьи не должен превышать полутора прожиточных минимумов в регионе. При определении права на выплату будет учитываться наличие у членов семьи движимого и недвижимого имущества. Кроме того, лицо, обращающееся за выплатой, не должно иметь долгов по алиментам.С документами для назначения выплаты и сроками ее перечисления, по словам Канишевской, ясности пока нет. Решения должно принять правительство. Пока известно, что нужно подать заявление в Социальный фонд по месту жительства - лично, в МФЦ или через Госуслуги - в срок с 1 июня по 1 октября года, следующего за годом получения облагаемого НДФЛ дохода.Таким образом, первые деньги можно получить в 2026 году, предъявив справку НДФЛ за 2025 год. СФР проверит правомерность назначения выплаты, в том числе путем межведомственного взаимодействия. С учетом современного уровня автоматизации, возможно, иных документов не потребуется.Интересно, что при расчете не учитываются налоговые вычеты. Сумма выплаты не зависит от суммы НДФЛ, фактически перечисленной в бюджет. Можно вообще не уплатить НДФЛ в связи с получением налоговых вычетов, например, социального или имущественного в связи с покупкой жилья, но это не препятствует получению "налогового кэшбека".
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бизнес, социальный фонд, льготы, кешбэк
Бизнес, Социальный фонд, льготы, кешбэк
02:02 02.12.2024
 
Государство вернет некоторым гражданам “налоговый кэшбек” за 2025 год

Юрист Вишневская: малообеспеченным вернут "налоговый кэшбек" за детей в 2026 г

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкНалоговый вычет на детей
Налоговый вычет на детей - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. С 2025 года вступит в силу закон, который предусматривает новую семейную выплату для некоторых граждан, имеющих двух и более детей. Кому она полагается, рассказала агентству “Прайм” Виктория Канишевская, руководитель налоговой практики K&P.Group.
Выплата рассчитывается как разница между расчетным годовым НДФЛ и НДФЛ по ставке 6 процентов. “В качестве выплаты возвращается сумма, равная НДФЛ, рассчитанному по ставке 7 процентов с облагаемых доходов. Поэтому ее иногда называют "налоговым кэшбеком", - объясняет юрист.
Воспользоваться льготой смогут родители, чьим детям еще нет 18 или 23 лет при условии учебы на очном отделении. "Для получения выплаты и дети, и родители должны быть гражданами РФ и проживать на ее территории, а родители получать доход, облагаемый НДФЛ и являться налоговыми резидентами", - уточнила эксперт. При этом родители не обязательно должны быть в браке, но супруг заявителя включается в расчет среднедушевого дохода
Немаловажное условие: доход на каждого члена семьи не должен превышать полутора прожиточных минимумов в регионе. При определении права на выплату будет учитываться наличие у членов семьи движимого и недвижимого имущества. Кроме того, лицо, обращающееся за выплатой, не должно иметь долгов по алиментам.
С документами для назначения выплаты и сроками ее перечисления, по словам Канишевской, ясности пока нет. Решения должно принять правительство. Пока известно, что нужно подать заявление в Социальный фонд по месту жительства - лично, в МФЦ или через Госуслуги - в срок с 1 июня по 1 октября года, следующего за годом получения облагаемого НДФЛ дохода.
Нашивка Федеральной налоговой службы - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2024
Не было печали. Этот налог нужно заплатить до конца недели
25 ноября, 04:04
Таким образом, первые деньги можно получить в 2026 году, предъявив справку НДФЛ за 2025 год. СФР проверит правомерность назначения выплаты, в том числе путем межведомственного взаимодействия. С учетом современного уровня автоматизации, возможно, иных документов не потребуется.
Интересно, что при расчете не учитываются налоговые вычеты. Сумма выплаты не зависит от суммы НДФЛ, фактически перечисленной в бюджет. Можно вообще не уплатить НДФЛ в связи с получением налоговых вычетов, например, социального или имущественного в связи с покупкой жилья, но это не препятствует получению "налогового кэшбека".
 
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