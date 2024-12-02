https://1prime.ru/20241202/nalogi-853208829.html

Государство вернет некоторым гражданам “налоговый кэшбек” за 2025 год

Государство вернет некоторым гражданам “налоговый кэшбек” за 2025 год - 02.12.2024, ПРАЙМ

Государство вернет некоторым гражданам “налоговый кэшбек” за 2025 год

С 2025 года вступит в силу закон, который предусматривает новую семейную выплату для некоторых граждан, имеющих двух и более детей. Кому она полагается,... | 02.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-02T02:02+0300

2024-12-02T02:02+0300

2024-12-02T02:02+0300

бизнес

социальный фонд

льготы

кешбэк

https://cdnn.1prime.ru/img/84075/89/840758900_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2b1051e075da0e034175320d3e7f3856.jpg

МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. С 2025 года вступит в силу закон, который предусматривает новую семейную выплату для некоторых граждан, имеющих двух и более детей. Кому она полагается, рассказала агентству “Прайм” Виктория Канишевская, руководитель налоговой практики K&P.Group.Выплата рассчитывается как разница между расчетным годовым НДФЛ и НДФЛ по ставке 6 процентов. “В качестве выплаты возвращается сумма, равная НДФЛ, рассчитанному по ставке 7 процентов с облагаемых доходов. Поэтому ее иногда называют "налоговым кэшбеком", - объясняет юрист.Воспользоваться льготой смогут родители, чьим детям еще нет 18 или 23 лет при условии учебы на очном отделении. "Для получения выплаты и дети, и родители должны быть гражданами РФ и проживать на ее территории, а родители получать доход, облагаемый НДФЛ и являться налоговыми резидентами", - уточнила эксперт. При этом родители не обязательно должны быть в браке, но супруг заявителя включается в расчет среднедушевого доходаНемаловажное условие: доход на каждого члена семьи не должен превышать полутора прожиточных минимумов в регионе. При определении права на выплату будет учитываться наличие у членов семьи движимого и недвижимого имущества. Кроме того, лицо, обращающееся за выплатой, не должно иметь долгов по алиментам.С документами для назначения выплаты и сроками ее перечисления, по словам Канишевской, ясности пока нет. Решения должно принять правительство. Пока известно, что нужно подать заявление в Социальный фонд по месту жительства - лично, в МФЦ или через Госуслуги - в срок с 1 июня по 1 октября года, следующего за годом получения облагаемого НДФЛ дохода.Таким образом, первые деньги можно получить в 2026 году, предъявив справку НДФЛ за 2025 год. СФР проверит правомерность назначения выплаты, в том числе путем межведомственного взаимодействия. С учетом современного уровня автоматизации, возможно, иных документов не потребуется.Интересно, что при расчете не учитываются налоговые вычеты. Сумма выплаты не зависит от суммы НДФЛ, фактически перечисленной в бюджет. Можно вообще не уплатить НДФЛ в связи с получением налоговых вычетов, например, социального или имущественного в связи с покупкой жилья, но это не препятствует получению "налогового кэшбека".

https://1prime.ru/20241125/vklady-853020789.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, социальный фонд, льготы, кешбэк