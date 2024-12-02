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"Защита США - блеф". В Европе готовятся к "иным отношениям" с Вашингтоном - 02.12.2024, ПРАЙМ
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"Защита США - блеф". В Европе готовятся к "иным отношениям" с Вашингтоном
"Защита США - блеф". В Европе готовятся к "иным отношениям" с Вашингтоном - 02.12.2024, ПРАЙМ
"Защита США - блеф". В Европе готовятся к "иным отношениям" с Вашингтоном
Надежды европейцев на США рухнули. Ведь возвращение в Белый дом Дональда Трампа, расширение НАТО и увеличение военного контингента Соединенных Штатов в Европе... | 02.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-02T16:00+0300
2024-12-02T16:00+0300
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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Надежды европейцев на США рухнули. Ведь возвращение в Белый дом Дональда Трампа, расширение НАТО и увеличение военного контингента Соединенных Штатов в Европе только увеличивают для стран ЕС риск быть втянутыми в войну с Россией, утверждает в материале для польского издания Niezależny Dziennik Polityczny обозреватель Яцек Тохман.Ключевой тезис своей статьи автор вынес в заголовок: "Защита Соединенными Штатами Европы — не реальность, а блеф!"Объясняя его, Тохман заявляет , что итоги президентских выборов в Соединенных Штатах "на наших глазах практически разрушили надежды, возлагаемые на США", и прогнозирует, что "в скором времени мы увидим иную сторону отношений между США и Европой". Он предупреждает, что собственные интересы стран Евросоюза могут "серьезно пострадать", как только Трамп займет Овальный кабинет. И в первую очередь под удар, по мнению автора, попадут "американская защита европейских союзников и трансатлантическое партнерство"."Сегодня есть все объективные основания утверждать, что приход Трампа к власти, членство в Североатлантическом альянсе и расширение военного контингента США в Европе снижают перспективы безопасности стран-членов НАТО и повышают риск быть втянутыми в масштабный глобальный конфликт", - заключает автор.
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сша, европа, мнение
Политика, США, ЕВРОПА, мнение
16:00 02.12.2024
 
"Защита США - блеф". В Европе готовятся к "иным отношениям" с Вашингтоном

NDP: под видом защиты США втягивают Европу в конфликт с Россией

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанк" Флаги США и Европейского совета в Брюсселе
 Флаги США и Европейского совета в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Надежды европейцев на США рухнули. Ведь возвращение в Белый дом Дональда Трампа, расширение НАТО и увеличение военного контингента Соединенных Штатов в Европе только увеличивают для стран ЕС риск быть втянутыми в войну с Россией, утверждает в материале для польского издания Niezależny Dziennik Polityczny обозреватель Яцек Тохман.
Ключевой тезис своей статьи автор вынес в заголовок: "Защита Соединенными Штатами Европы — не реальность, а блеф!"
Объясняя его, Тохман заявляет , что итоги президентских выборов в Соединенных Штатах "на наших глазах практически разрушили надежды, возлагаемые на США", и прогнозирует, что "в скором времени мы увидим иную сторону отношений между США и Европой".
Он предупреждает, что собственные интересы стран Евросоюза могут "серьезно пострадать", как только Трамп займет Овальный кабинет. И в первую очередь под удар, по мнению автора, попадут "американская защита европейских союзников и трансатлантическое партнерство".
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2024
В ЕС нашли способ избежать ущерба от торговой войны с США
09:28
"Сегодня есть все объективные основания утверждать, что приход Трампа к власти, членство в Североатлантическом альянсе и расширение военного контингента США в Европе снижают перспективы безопасности стран-членов НАТО и повышают риск быть втянутыми в масштабный глобальный конфликт", - заключает автор.
 
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