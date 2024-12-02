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Россия нарастила поставки СПГ в Азию по Севморпути

Россия нарастила поставки СПГ в Азию по Севморпути - 02.12.2024, ПРАЙМ

Россия нарастила поставки СПГ в Азию по Севморпути

Поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в Азию по Северному морскому пути составили 2,4 млн тонн, что превышает прошлогодний показатель, передает... | 02.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-02T09:37+0300

2024-12-02T09:37+0300

2024-12-02T09:37+0300

энергетика

россия

спг

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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в Азию по Северному морскому пути составили 2,4 млн тонн, что превышает прошлогодний показатель, передает "Ъ" со ссылкой на данные аналитиков Kpler."В этом году было отгружено 35 партий, в прошлом 31 (или 2,27 миллиона тонн)", - говорится в публикации.Согласно изданию, в 2021 году был установлен рекорд по поставкам СПГ, составивший 3,29 млн тонн. Отмечается, что последние поставки в этом году были завершены 19 ноября, осуществив разгрузку в китайских портах Цзянсу и Чжоушань.В издании заметили, что экспорт российских углеводородов через Северный морской путь увеличился на 14,5%, преимущественно за счет поставок нефти в Китай. Россия также увеличила экспорт СПГ в этом году на 5%, составив 27,4 млн тонн за первые 10 месяцев. Однако Европа остается главным пунктом назначения российского СПГ, с 53% от общего объема поставок.

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россия, спг