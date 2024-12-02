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В ВТБ рассказали о вхождении комплекса "Звезда" в ОСК

В ВТБ рассказали о вхождении комплекса "Звезда" в ОСК - 02.12.2024, ПРАЙМ

В ВТБ рассказали о вхождении комплекса "Звезда" в ОСК

Соглашение между Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК), ВТБ и "Роснефтью" относительно проведения оценки покупки судостроительного комплекса (ССК)... | 02.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-02T09:11+0300

2024-12-02T09:11+0300

2024-12-02T09:11+0300

россия

втб

роснефть

сск "звезда"

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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Соглашение между Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК), ВТБ и "Роснефтью" относительно проведения оценки покупки судостроительного комплекса (ССК) "Звезда" у "Роснефти" подписано, оценка будет проводиться до конца первого квартала 2025 года, заявил глава ВТБ Андрей Костин. "Могу рассказать не так много, потому что сделка в самом начале пути. Есть базовые решения. И мы только на днях подписали трехстороннее соглашение: между ОСК, ВТБ и "Роснефтью" относительно проведения оценки. ... Не знаем ни финансового положения, ни какие будут затраты. Наверное, до конца первого квартала будем проводить анализ, оценку, а после чего уже будем вести разговоры о том, как платить, сколько", - сообщил Костин в интервью агентству Рейтер о сделке по покупке ССК "Звезда" у "Роснефти". "Нам, я думаю, сложно будет заплатить сразу все, может, от нас и не будут ждать сразу всю сумму. Когда мы поймем масштаб или стоимость, тогда будем думать, каким образом расплачиваться", - добавил он. "Роснефть" и ВТБ в начале ноября сообщили о начале переговоров о вхождении принадлежащей нефтекомпании дальневосточной судостроительной верфи "Звезда" в ОСК, находящуюся под управлением банка. ССК "Звезда" - крупнейший в стране судостроительный комплекс. Проект реализуется с 2016 года. За это время на воду спущено 12 судов, 4 из которых переданы заказчикам и работают в море - это нефтеналивные танкеры типа "Афрамакс". Пятый танкер типа "Афрамакс" проходит швартовные испытания у 1-й достроечной набережной. Он получил имя "Восточный проспект". На разных этапах строительства находятся еще три судна серии. Всего в портфеле заказов "Звезды" около 60 судов. Активно ведутся работы по строительству 23 судов, в том числе строится самый мощный в мире ледокол "Лидер".

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россия, втб, роснефть, сск "звезда"