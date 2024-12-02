Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Турции ожидают запуска парома Сочи - Трабзон в середине декабря - 02.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241202/parom-853263319.html
В Турции ожидают запуска парома Сочи - Трабзон в середине декабря
В Турции ожидают запуска парома Сочи - Трабзон в середине декабря - 02.12.2024, ПРАЙМ
В Турции ожидают запуска парома Сочи - Трабзон в середине декабря
Запуск парома из Сочи в турецкий Трабзон ожидают в середине декабря, но абсолютной уверенности в этом нет, сообщил РИА Новости источник в турецком порту. | 02.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-02T21:26+0300
2024-12-02T21:26+0300
экономика
паром
трабзон
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/59/841385935_0:283:2401:1633_1920x0_80_0_0_7eb24d6ab81fd8ea3b71b062cf0e90b7.jpg
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Запуск парома из Сочи в турецкий Трабзон ожидают в середине декабря, но абсолютной уверенности в этом нет, сообщил РИА Новости источник в турецком порту. Ранее "Российская газета" сообщила о планах запустить паром Sea Вridge между Сочи и Трабзоном. Судно рассчитано на перевозку почти 450 пассажиров и 220 легковых автомобилей. "Предположительно, речь идет о запуске парома в середине декабря, но стопроцентной уверенности в этом нет. Уже не раз пытались возобновить рейсы", - заявил источник. О запуске грузопассажирского парома между Сочи и Турцией были заявления еще в 2023 году, когда глава торгово-промышленной палаты провинции Трабзон Эркут Челеби сообщил о планировании пустить в работу судно спустя девять лет перерыва, однако в итоге планы не осуществились. Генеральный директор сочинского торгового морского порта Юрий Владимиров сообщал РИА Новости в феврале, что руководство компании планирует приобрести собственный грузопассажирский паром в целях развития туризма и запуска сообщения в Трабзон.
https://1prime.ru/20241129/gaz-853217175.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/59/841385935_0:58:2401:1858_1920x0_80_0_0_7ca3ce8ce1133c3b1ebaea3ea50d6fab.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
паром, трабзон
Экономика, паром, Трабзон
21:26 02.12.2024
 
В Турции ожидают запуска парома Сочи - Трабзон в середине декабря

Источник: в Турции ожидают запуска парома Сочи - Трабзон в середине декабря

© Unsplash/Meriç DağlıФлаг Турции
Флаг Турции
© Unsplash/Meriç Dağlı
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Запуск парома из Сочи в турецкий Трабзон ожидают в середине декабря, но абсолютной уверенности в этом нет, сообщил РИА Новости источник в турецком порту.
Ранее "Российская газета" сообщила о планах запустить паром Sea Вridge между Сочи и Трабзоном. Судно рассчитано на перевозку почти 450 пассажиров и 220 легковых автомобилей.
"Предположительно, речь идет о запуске парома в середине декабря, но стопроцентной уверенности в этом нет. Уже не раз пытались возобновить рейсы", - заявил источник.
О запуске грузопассажирского парома между Сочи и Турцией были заявления еще в 2023 году, когда глава торгово-промышленной палаты провинции Трабзон Эркут Челеби сообщил о планировании пустить в работу судно спустя девять лет перерыва, однако в итоге планы не осуществились.
Нефтяное месторождение им. В. Филановского - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2024
В Турции выступили против мер, затрудняющих поставки российского газа
29 ноября, 21:58
Генеральный директор сочинского торгового морского порта Юрий Владимиров сообщал РИА Новости в феврале, что руководство компании планирует приобрести собственный грузопассажирский паром в целях развития туризма и запуска сообщения в Трабзон.
 
ЭкономикапаромТрабзон
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала