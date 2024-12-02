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В Турции ожидают запуска парома Сочи - Трабзон в середине декабря

В Турции ожидают запуска парома Сочи - Трабзон в середине декабря - 02.12.2024, ПРАЙМ

В Турции ожидают запуска парома Сочи - Трабзон в середине декабря

Запуск парома из Сочи в турецкий Трабзон ожидают в середине декабря, но абсолютной уверенности в этом нет, сообщил РИА Новости источник в турецком порту. | 02.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-02T21:26+0300

2024-12-02T21:26+0300

2024-12-02T21:26+0300

экономика

паром

трабзон

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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Запуск парома из Сочи в турецкий Трабзон ожидают в середине декабря, но абсолютной уверенности в этом нет, сообщил РИА Новости источник в турецком порту. Ранее "Российская газета" сообщила о планах запустить паром Sea Вridge между Сочи и Трабзоном. Судно рассчитано на перевозку почти 450 пассажиров и 220 легковых автомобилей. "Предположительно, речь идет о запуске парома в середине декабря, но стопроцентной уверенности в этом нет. Уже не раз пытались возобновить рейсы", - заявил источник. О запуске грузопассажирского парома между Сочи и Турцией были заявления еще в 2023 году, когда глава торгово-промышленной палаты провинции Трабзон Эркут Челеби сообщил о планировании пустить в работу судно спустя девять лет перерыва, однако в итоге планы не осуществились. Генеральный директор сочинского торгового морского порта Юрий Владимиров сообщал РИА Новости в феврале, что руководство компании планирует приобрести собственный грузопассажирский паром в целях развития туризма и запуска сообщения в Трабзон.

https://1prime.ru/20241129/gaz-853217175.html

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