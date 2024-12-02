https://1prime.ru/20241202/pekin-853243206.html
Пекин считает необходимым углублять сотрудничество с Ташкентом
Пекин считает необходимым углублять сотрудничество с Ташкентом - 02.12.2024, ПРАЙМ
Пекин считает необходимым углублять сотрудничество с Ташкентом
Пекин считает необходимым углублять энергетическое сотрудничество с Ташкентом и обеспечить безопасную эксплуатацию газопровода Центральная Азия - Китай, заявил... | 02.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-02T07:14+0300
2024-12-02T07:14+0300
2024-12-02T07:14+0300
энергетика
россия
китай
узбекистан
пекин
ван и
мид
мид китая
мид кнр
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853243206.jpg?1733112880
ПЕКИН, 2 дек – ПРАЙМ. Пекин считает необходимым углублять энергетическое сотрудничество с Ташкентом и обеспечить безопасную эксплуатацию газопровода Центральная Азия - Китай, заявил министр иностранных дел Ван И на встрече с главой МИД Узбекистана Бахтиёром Саидовым.
"Мы должны воспользоваться моментом, чтобы еще больше расширять и укреплять сотрудничество в ключевых областях. Ускорить модернизацию двусторонних соглашений о свободной торговле, чтобы создать условия для расширения и повышения качества торговли между двумя странами", - заявил Ван И, слова которого приводятся на сайте МИД КНР.
Ван И также отметил, что 90% из перечня приоритетных инвестиционных проектов сотрудничества, определенного двумя сторонами в прошлом году, уже реализовано, также процветает сотрудничество между регионами двух стран.
"Необходимо углублять энергетическое сотрудничество для обеспечения стабильных поставок газа из Узбекистана в Китай и безопасной эксплуатации газопровода Китай - Центральная Азия", - указал он.
Вместе с тем глава внешнеполитического ведомства Китая заявил о необходимости укреплять сотрудничество правоохранительных органов и служб безопасности в борьбе с терроризмом, экстремизмом, сепаратизмом и транснациональной организованной преступностью.
китай
узбекистан
пекин
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, узбекистан, пекин, ван и, мид, мид китая, мид кнр
Энергетика, РОССИЯ, КИТАЙ, УЗБЕКИСТАН, Пекин, Ван И, МИД, МИД Китая, МИД КНР
Пекин считает необходимым углублять сотрудничество с Ташкентом
Глава МИД КНР Ван И: необходимо углублять энергетическое сотрудничество с Ташкентом
ПЕКИН, 2 дек – ПРАЙМ. Пекин считает необходимым углублять энергетическое сотрудничество с Ташкентом и обеспечить безопасную эксплуатацию газопровода Центральная Азия - Китай, заявил министр иностранных дел Ван И на встрече с главой МИД Узбекистана Бахтиёром Саидовым.
"Мы должны воспользоваться моментом, чтобы еще больше расширять и укреплять сотрудничество в ключевых областях. Ускорить модернизацию двусторонних соглашений о свободной торговле, чтобы создать условия для расширения и повышения качества торговли между двумя странами", - заявил Ван И, слова которого приводятся на сайте МИД КНР.
Ван И также отметил, что 90% из перечня приоритетных инвестиционных проектов сотрудничества, определенного двумя сторонами в прошлом году, уже реализовано, также процветает сотрудничество между регионами двух стран.
"Необходимо углублять энергетическое сотрудничество для обеспечения стабильных поставок газа из Узбекистана в Китай и безопасной эксплуатации газопровода Китай - Центральная Азия", - указал он.
Вместе с тем глава внешнеполитического ведомства Китая заявил о необходимости укреплять сотрудничество правоохранительных органов и служб безопасности в борьбе с терроризмом, экстремизмом, сепаратизмом и транснациональной организованной преступностью.