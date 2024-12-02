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Пекин считает необходимым углублять сотрудничество с Ташкентом

Пекин считает необходимым углублять сотрудничество с Ташкентом - 02.12.2024, ПРАЙМ

Пекин считает необходимым углублять сотрудничество с Ташкентом

Пекин считает необходимым углублять энергетическое сотрудничество с Ташкентом и обеспечить безопасную эксплуатацию газопровода Центральная Азия - Китай, заявил... | 02.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-02T07:14+0300

2024-12-02T07:14+0300

2024-12-02T07:14+0300

энергетика

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ПЕКИН, 2 дек – ПРАЙМ. Пекин считает необходимым углублять энергетическое сотрудничество с Ташкентом и обеспечить безопасную эксплуатацию газопровода Центральная Азия - Китай, заявил министр иностранных дел Ван И на встрече с главой МИД Узбекистана Бахтиёром Саидовым. "Мы должны воспользоваться моментом, чтобы еще больше расширять и укреплять сотрудничество в ключевых областях. Ускорить модернизацию двусторонних соглашений о свободной торговле, чтобы создать условия для расширения и повышения качества торговли между двумя странами", - заявил Ван И, слова которого приводятся на сайте МИД КНР. Ван И также отметил, что 90% из перечня приоритетных инвестиционных проектов сотрудничества, определенного двумя сторонами в прошлом году, уже реализовано, также процветает сотрудничество между регионами двух стран. "Необходимо углублять энергетическое сотрудничество для обеспечения стабильных поставок газа из Узбекистана в Китай и безопасной эксплуатации газопровода Китай - Центральная Азия", - указал он. Вместе с тем глава внешнеполитического ведомства Китая заявил о необходимости укреплять сотрудничество правоохранительных органов и служб безопасности в борьбе с терроризмом, экстремизмом, сепаратизмом и транснациональной организованной преступностью.

китай

узбекистан

пекин

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