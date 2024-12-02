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Доллар теряет привлекательность для целого ряда стран, заявил Песков - 02.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Доллар теряет привлекательность для целого ряда стран, заявил Песков
Доллар теряет привлекательность для целого ряда стран, заявил Песков - 02.12.2024, ПРАЙМ
Доллар теряет привлекательность для целого ряда стран, заявил Песков
Доллар начинает терять свою привлекательность как резервная валюта для ряда стран. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 02.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-02T12:34+0300
2024-12-02T12:34+0300
экономика
россия
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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Доллар начинает терять свою привлекательность как резервная валюта для ряда стран. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Доллар начинает для целого ряда стран терять свою привлекательность как резервная валюта. Это такой процесс эрозии привлекательности доллара, он действительно идет и набирает силу", - отметил пресс-секретарь президента в беседе с журналистами.По словам Пескова, все больше стран по всему миру переходят на использование своих национальных валют во внешнеэкономической деятельности. Если США будут применять силу, чтобы заставить страны использовать доллар, это только усилит тенденцию к переходу на нацвалюты.Ранее новоизбранный президент США Дональд Трамп пригрозил странам БРИКС введением "100-процентных пошлин", если они не откажутся от планов по созданию альтернативной доллару валюты.
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россия, нацвалюты
Экономика, РОССИЯ, нацвалюты
12:34 02.12.2024
 
Доллар теряет привлекательность для целого ряда стран, заявил Песков

Песков: доллар теряет привлекательность для целого ряда стран

© POOL | Перейти в медиабанкГосударственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
Государственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
© POOL
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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Доллар начинает терять свою привлекательность как резервная валюта для ряда стран. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Доллар начинает для целого ряда стран терять свою привлекательность как резервная валюта. Это такой процесс эрозии привлекательности доллара, он действительно идет и набирает силу", - отметил пресс-секретарь президента в беседе с журналистами.
По словам Пескова, все больше стран по всему миру переходят на использование своих национальных валют во внешнеэкономической деятельности. Если США будут применять силу, чтобы заставить страны использовать доллар, это только усилит тенденцию к переходу на нацвалюты.
Ранее новоизбранный президент США Дональд Трамп пригрозил странам БРИКС введением "100-процентных пошлин", если они не откажутся от планов по созданию альтернативной доллару валюты.
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