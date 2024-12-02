https://1prime.ru/20241202/peskov-853251673.html

Доллар теряет привлекательность для целого ряда стран, заявил Песков

Доллар теряет привлекательность для целого ряда стран, заявил Песков - 02.12.2024, ПРАЙМ

Доллар теряет привлекательность для целого ряда стран, заявил Песков

Доллар начинает терять свою привлекательность как резервная валюта для ряда стран. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 02.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-02T12:34+0300

2024-12-02T12:34+0300

2024-12-02T12:34+0300

экономика

россия

нацвалюты

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853159585_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4adafca5225422ced87cc919d30ed6f1.jpg

МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Доллар начинает терять свою привлекательность как резервная валюта для ряда стран. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Доллар начинает для целого ряда стран терять свою привлекательность как резервная валюта. Это такой процесс эрозии привлекательности доллара, он действительно идет и набирает силу", - отметил пресс-секретарь президента в беседе с журналистами.По словам Пескова, все больше стран по всему миру переходят на использование своих национальных валют во внешнеэкономической деятельности. Если США будут применять силу, чтобы заставить страны использовать доллар, это только усилит тенденцию к переходу на нацвалюты.Ранее новоизбранный президент США Дональд Трамп пригрозил странам БРИКС введением "100-процентных пошлин", если они не откажутся от планов по созданию альтернативной доллару валюты.

https://1prime.ru/20241128/natsvalyuty-853169877.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, нацвалюты