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Россия сформирует позицию по стабилизации в Сирии, заявил Песков - 02.12.2024, ПРАЙМ
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Россия сформирует позицию по стабилизации в Сирии, заявил Песков
Россия сформирует позицию по стабилизации в Сирии, заявил Песков - 02.12.2024, ПРАЙМ
Россия сформирует позицию по стабилизации в Сирии, заявил Песков
Российские власти анализируют обстановку в Сирии, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 02.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-02T12:47+0300
2024-12-02T13:32+0300
россия
сирия
дмитрий песков
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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Российские власти анализируют обстановку в Сирии, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Он также добавил, что Москва сформирует позицию относительно стабилизации ситуации в стране. "На соответствующих уровнях мы продолжаем наши контакты, анализируем ситуацию. Будет формироваться позиция относительно того, что нужно для стабилизации обстановки", - сказал Песков на брифинге, комментируя ситуацию в Сирии. В то же время, пресс-секретарь российского президента уточнил, что Россия продолжает поддерживать президента Сирии Башара Асада.
https://1prime.ru/20241112/siriya-852761678.html
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россия, сирия, дмитрий песков
РОССИЯ, СИРИЯ, Дмитрий Песков
12:47 02.12.2024 (обновлено: 13:32 02.12.2024)
 
Россия сформирует позицию по стабилизации в Сирии, заявил Песков

Песков: РФ сформирует позицию о том, что нужно для стабилизации в Сирии

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Государственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Российские власти анализируют обстановку в Сирии, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он также добавил, что Москва сформирует позицию относительно стабилизации ситуации в стране.
"На соответствующих уровнях мы продолжаем наши контакты, анализируем ситуацию. Будет формироваться позиция относительно того, что нужно для стабилизации обстановки", - сказал Песков на брифинге, комментируя ситуацию в Сирии.
В то же время, пресс-секретарь российского президента уточнил, что Россия продолжает поддерживать президента Сирии Башара Асада.
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