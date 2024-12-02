https://1prime.ru/20241202/peskov-853252085.html

Россия сформирует позицию по стабилизации в Сирии, заявил Песков

Россия сформирует позицию по стабилизации в Сирии, заявил Песков - 02.12.2024, ПРАЙМ

Россия сформирует позицию по стабилизации в Сирии, заявил Песков

Российские власти анализируют обстановку в Сирии, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 02.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-02T12:47+0300

2024-12-02T12:47+0300

2024-12-02T13:32+0300

россия

сирия

дмитрий песков

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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Российские власти анализируют обстановку в Сирии, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Он также добавил, что Москва сформирует позицию относительно стабилизации ситуации в стране. "На соответствующих уровнях мы продолжаем наши контакты, анализируем ситуацию. Будет формироваться позиция относительно того, что нужно для стабилизации обстановки", - сказал Песков на брифинге, комментируя ситуацию в Сирии. В то же время, пресс-секретарь российского президента уточнил, что Россия продолжает поддерживать президента Сирии Башара Асада.

https://1prime.ru/20241112/siriya-852761678.html

сирия

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россия, сирия, дмитрий песков