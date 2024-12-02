https://1prime.ru/20241202/peskov-853252085.html
Россия сформирует позицию по стабилизации в Сирии, заявил Песков
Россия сформирует позицию по стабилизации в Сирии, заявил Песков - 02.12.2024, ПРАЙМ
Россия сформирует позицию по стабилизации в Сирии, заявил Песков
Российские власти анализируют обстановку в Сирии, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 02.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-02T12:47+0300
2024-12-02T12:47+0300
2024-12-02T13:32+0300
россия
сирия
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853159585_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4adafca5225422ced87cc919d30ed6f1.jpg
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Российские власти анализируют обстановку в Сирии, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Он также добавил, что Москва сформирует позицию относительно стабилизации ситуации в стране. "На соответствующих уровнях мы продолжаем наши контакты, анализируем ситуацию. Будет формироваться позиция относительно того, что нужно для стабилизации обстановки", - сказал Песков на брифинге, комментируя ситуацию в Сирии. В то же время, пресс-секретарь российского президента уточнил, что Россия продолжает поддерживать президента Сирии Башара Асада.
https://1prime.ru/20241112/siriya-852761678.html
сирия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853159585_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0188e27332bea5b28e7e8badfc353f0f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сирия, дмитрий песков
РОССИЯ, СИРИЯ, Дмитрий Песков
Россия сформирует позицию по стабилизации в Сирии, заявил Песков
Песков: РФ сформирует позицию о том, что нужно для стабилизации в Сирии
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Российские власти анализируют обстановку в Сирии, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он также добавил, что Москва сформирует позицию относительно стабилизации ситуации в стране.
"На соответствующих уровнях мы продолжаем наши контакты, анализируем ситуацию. Будет формироваться позиция относительно того, что нужно для стабилизации обстановки", - сказал Песков на брифинге, комментируя ситуацию в Сирии.
В то же время, пресс-секретарь российского президента уточнил, что Россия продолжает поддерживать президента Сирии Башара Асада.
Лаврентьев заявил о готовности России возобновить контакты с США по Сирии