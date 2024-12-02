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Вредная помощь. В США объяснили, какой ущерб может нанести поддержка Киева

Вредная помощь. В США объяснили, какой ущерб может нанести поддержка Киева - 02.12.2024, ПРАЙМ

Вредная помощь. В США объяснили, какой ущерб может нанести поддержка Киева

Белый дом стремится отправить Киеву оставшуюся военную помощь до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. При этом совершенно игнорируется, что... | 02.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-02T16:40+0300

2024-12-02T16:40+0300

2024-12-02T16:41+0300

политика

сша

помощь украине

экспертное мнение

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МОСКВА, 2 дек – ПРАЙМ. Белый дом стремится отправить Киеву оставшуюся военную помощь до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. При этом совершенно игнорируется, что эта срочная помощь может нанести ущерб другим военным миссиям Соединенных Штатов. Об этом рассказывается в публикации Washington Post со ссылкой на источники.Авторы материала указывают, что в связи с масштабными усилиями Белого дома как можно быстрее предоставить Киеву "дополнительного вооружения на миллиарды долларов" возникает обеспокоенность внутри самих Соединенных Штатов, поскольку усилия администрации президента Джо Байдена способны крайне негативно повлиять на собственные запасы США и истощить ресурсы на других горячих направлениях. "Главный риск в краткосрочном "спринте" с помощью Украине заключается скорее (во вреде для - прим. ред.) других миссий, чем в опустошении американских резервов", - отмечают авторы статьи, подчеркивая, что Пентагон выделяет больше военных средств и персонала для переброски огромного количества техники в Европу. "Белый дом взвешивает эти противоречивые требования, в то время как продвигает свои планы по помощи Украине", - говорится в материале со ссылкой на чиновников США.Как ранее сообщала Wall Street Journal, чтобы потратить все оставшиеся деньги на вооружение и отправить его на Украину, американская администрация должна довести объем поставок до более чем $110 млн в сутки, то есть потратить на поддержку Киева примерно по $3 млрд в декабре и в январе.

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сша, помощь украине, экспертное мнение