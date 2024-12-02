https://1prime.ru/20241202/pomosch-853264370.html

США выделяют Украине новый пакет военной помощи

США выделяют Украине новый пакет военной помощи - 02.12.2024, ПРАЙМ

США выделяют Украине новый пакет военной помощи

Соединенные Штаты выделяют Киеву новый пакет военной помощи на $725 млн, следует из заявления главы Госдепа Энтони Блинкена. | 02.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-02T23:35+0300

2024-12-02T23:35+0300

2024-12-02T23:35+0300

политика

сша

военная помощь украине

энтони блинкен

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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Соединенные Штаты выделяют Киеву новый пакет военной помощи на $725 млн, следует из заявления главы Госдепа Энтони Блинкена. В заявлении указывается, что речь идет о дополнительной помощи, которая выделяется в рамках полномочий президента по списанию со складов Пентагона.Российское руководство неоднократно заявляло, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию и напрямую вовлекают государства НАТО в конфликт. Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, все грузы, содержащие оружие и боеприпасы для Украины, станут законной целью для Российской Федерации.

https://1prime.ru/20241202/pomosch-853258251.html

сша

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сша, военная помощь украине, энтони блинкен