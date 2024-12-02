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США выделяют Украине новый пакет военной помощи
США выделяют Украине новый пакет военной помощи - 02.12.2024, ПРАЙМ
США выделяют Украине новый пакет военной помощи
Соединенные Штаты выделяют Киеву новый пакет военной помощи на $725 млн, следует из заявления главы Госдепа Энтони Блинкена. | 02.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-02T23:35+0300
2024-12-02T23:35+0300
2024-12-02T23:35+0300
политика
сша
военная помощь украине
энтони блинкен
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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Соединенные Штаты выделяют Киеву новый пакет военной помощи на $725 млн, следует из заявления главы Госдепа Энтони Блинкена. В заявлении указывается, что речь идет о дополнительной помощи, которая выделяется в рамках полномочий президента по списанию со складов Пентагона.Российское руководство неоднократно заявляло, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию и напрямую вовлекают государства НАТО в конфликт. Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, все грузы, содержащие оружие и боеприпасы для Украины, станут законной целью для Российской Федерации.
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сша, военная помощь украине, энтони блинкен
Политика, США, военная помощь Украине, Энтони Блинкен
США выделяют Украине новый пакет военной помощи
Блинкен: США выделяют Украине новый пакет военной помощи на $725 млн
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Соединенные Штаты выделяют Киеву новый пакет военной помощи на $725 млн, следует из заявления главы Госдепа Энтони Блинкена.
В заявлении указывается, что речь идет о дополнительной помощи, которая выделяется в рамках полномочий президента по списанию со складов Пентагона.
Вредная помощь. В США объяснили, какой ущерб может нанести поддержка Киева
Российское руководство неоднократно заявляло, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию и напрямую вовлекают государства НАТО в конфликт. Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, все грузы, содержащие оружие и боеприпасы для Украины, станут законной целью для Российской Федерации.