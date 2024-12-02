https://1prime.ru/20241202/putin-853256211.html
Путин постановил отложить проведение Всемирных игр дружбы
Путин постановил отложить проведение Всемирных игр дружбы - 02.12.2024, ПРАЙМ
Путин постановил отложить проведение Всемирных игр дружбы
Глава государства Владимир Путин постановил отложить проведение Всемирных игр дружбы до особого решения президента. Об этом сообщается в указе, опубликованном... | 02.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-02T15:49+0300
2024-12-02T15:49+0300
2024-12-02T15:49+0300
россия
владимир путин
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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин постановил отложить проведение Всемирных игр дружбы до особого решения президента. Об этом сообщается в указе, опубликованном на сайте официального размещения правовых актов.Согласно документу, решение было принято с целью защиты прав спортсменов и спортивных организаций на свободный доступ к международной спортивной деятельности.Согласно указу от 19 октября 2023 года, Всемирные игры дружбы должны были состояться в 2024 году.
https://1prime.ru/20241017/putin-852240815.html
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россия, владимир путин
Путин постановил отложить проведение Всемирных игр дружбы
Путин постановил до особого решения отложить проведение Всемирных игр дружбы
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин постановил отложить проведение Всемирных игр дружбы до особого решения президента. Об этом сообщается в указе, опубликованном на сайте официального размещения правовых актов.
Согласно документу, решение было принято с целью защиты прав спортсменов и спортивных организаций на свободный доступ к международной спортивной деятельности.
Согласно указу от 19 октября 2023 года, Всемирные игры дружбы должны были состояться в 2024 году.
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