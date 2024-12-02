https://1prime.ru/20241202/putin-853258125.html
Путин и Пезешкиан обсудили вопросы развития сотрудничества России и Ирана
Путин и Пезешкиан обсудили вопросы развития сотрудничества России и Ирана - 02.12.2024, ПРАЙМ
Путин и Пезешкиан обсудили вопросы развития сотрудничества России и Ирана
Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан обсудили важные вопросы развития сотрудничества между двумя странами в различных областях. Об этом... | 02.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-02T16:37+0300
2024-12-02T16:37+0300
2024-12-02T16:37+0300
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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан обсудили важные вопросы развития сотрудничества между двумя странами в различных областях. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля."Обсуждены актуальные вопросы развития российско-иранского сотрудничества в различных областях, в том числе с учетом договоренностей Владимира Путина и Масуда Пезешкиана по итогам переговоров в Казани 23 октября", - сказано в сообщении.Также отмечается, что лидеры двух государств также обсудили вопрос обострения обстановки в Сирии. Оба президента отметили, что произошедшее было направлено на подрыв суверенитета и стабильности Сирийской Арабской Республики.Также в сообщении сказано, что телефонный разговор инициирован иранской стороной
https://1prime.ru/20241011/putin-852126219.html
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россия, иран, владимир путин
Политика, РОССИЯ, ИРАН, Владимир Путин
Путин и Пезешкиан обсудили вопросы развития сотрудничества России и Ирана
Путин и Пезешкиан обсудили развитие сотрудничества РФ и Ирана в разных областях
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан обсудили важные вопросы развития сотрудничества между двумя странами в различных областях. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.
"Обсуждены актуальные вопросы развития российско-иранского сотрудничества в различных областях, в том числе с учетом договоренностей Владимира Путина и Масуда Пезешкиана по итогам переговоров в Казани 23 октября", - сказано в сообщении.
Также отмечается, что лидеры двух государств также обсудили вопрос обострения обстановки в Сирии. Оба президента отметили, что произошедшее было направлено на подрыв суверенитета и стабильности Сирийской Арабской Республики.
Также в сообщении сказано, что телефонный разговор инициирован иранской стороной
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