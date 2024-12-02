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Раскрыта главная причина увольнения россиян с работы

Раскрыта главная причина увольнения россиян с работы - 02.12.2024, ПРАЙМ

Раскрыта главная причина увольнения россиян с работы

Россияне чаще всего называют в качестве главных причин увольнения с предыдущего места работы неготовность работодателя повышать зарплату и профессиональное... | 02.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-02T17:28+0300

2024-12-02T17:28+0300

2024-12-02T17:39+0300

россия

работа

увольнение

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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Россияне чаще всего называют в качестве главных причин увольнения с предыдущего места работы неготовность работодателя повышать зарплату и профессиональное выгорание, говорится в исследовании сервисов "Работа.ру" и "СберАналитика"."35% опрошенных россиян поделились, что главной причиной увольнения с предыдущего места работы была неготовность работодателя повышать зарплату, 34% отметили профессиональное выгорание, стресс или состояние здоровья, 24% ответов приходятся на отсутствие карьерного роста", - сказано в материалах.По данным исследования, 18% россиян поделились, что у них были конфликты с коллегами и начальством, еще 17% предпочли уделять больше времени семье и личной жизни, 12% опрошенных отметили желание работать рядом с домом, а 6% - переехать в другой город или страну.Указывается, что участники исследования в возрасте 18-34 лет чаще всего увольнялись из-за профессионального выгорания, стресса или состояния здоровья (48%), отсутствия карьерного роста (31%) и неготовности работодателя повышать зарплату (29%)."Топ причин ухода среди респондентов 35-49 лет: неготовность работодателя повышать зарплату (37%), профессиональное выгорание, стресс или состояние здоровья (36%) и отсутствие карьерного роста (26%). У поколения старше 50 лет в топе те же причины увольнения, что и у респондентов 35-49 лет", - говорится в материалах.Аналитики выяснили, что около трети сотрудников, ранее работавших в IT-компаниях, перешли в финансовый сектор. В первую очередь сюда относятся бывшие работники компаний, занятых разработкой программного обеспечения - это связано с активным развитием финтеха, а также созданием цифровых экосистем вокруг финансовых институтов. Прирост по уровню заработной платы при переходе составляет около 19,5%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, работа, увольнение