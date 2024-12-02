Санта-Клаусу и не снилось: чем заменят рождественское ралли

МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. У тех, кто связан с фондовым рынком, предновогоднее время ассоциируется с Рождественским ралли или ралли Санта-Клауса. Как несложно догадаться, понятие это пришло к нам западных рынков - оно означает рост акций в конце года. Это работает по аналогии с “деловым сезоном”, который стартует с начала сентября, или “сезоном отпусков” летом.В последнее время связь российского рынка с иностранными стала весьма тонкой, но все же осталась. В основном она транслируется через динамику сырьевых товаров. Так есть ли на российском рынке рождественское ралли?...Термин "Рождественского ралли" был придуман еще в 70-х годах, а причин такого роста рынка существует множество: начиная от инвестиций новогодних бонусов и улучшения результатов со стороны взаимных фондов (аналог ПИФов) и заканчивая снижением активности институциональных инвесторов, снижением ликвидности и большим участием розничных инвесторов, которые, как правило, более оптимистичны. Существует огромное количество исследований, согласно которым основные фондовые индексы США примерно в 80% случаев растут в последнюю неделю декабря и начале января. Проявляется ли аналогичная сезонность в России? Как можно видеть на графике, за последние 10 лет в декабре индекс Московской биржи не имел ярко выраженной позитивной тенденции. Динамика рынка определялась скорее внешними и фундаментальными факторами, нежели настроениями инвесторов. Например, снижения в 2014 и 2021 годах были связаны с геополитикой, существенный рост в 2020 году - с эффектом низкой базы после снижения на фоне пандемии, а околонулевая динамика 2023 года - с ускорением роста ключевой ставки Банка России.При этом в большинстве случаев динамика рынка в декабре была положительной, если индекс был в плюсе с начала года, а ключевая ставка на конец года была ниже, чем на начало.Даже общеизвестные факторы, объясняющие рост рынка в конце года, сложно применить к российскому рынку в текущих реалиях: маловероятно, что 13-я зарплата инвестируется в акции, а после ухода иностранных инвесторов объем инвестиций институционалов существенно снизился.Определенно, ряд отдельных компаний действительно имеют тенденцию к изменению рыночной капитализации в конце года, что можно использовать в своих интересах. Например, Сургутнефтегаз, чистая прибыль которого зависит от переоценки валюты на балансе, а ее размер влияет на объем дивидендов. Итоговый размер переоценки фиксируется именно на 31 декабря, что при ускорении снижения или укреплении рубля может привести к росту или снижению акций. Также ряд IT-компаний, таких как Позитив, имеют определенную специфику бизнеса: они заключают большинство контрактов в конце года, что увеличивает финансовые результаты в 4 квартале, а акции могут расти на спекулятивных ожиданиях сильного отчета.Так или иначе, покупка акций под конец года без наличия определенных макропредпосылок или фундаментального обоснования с надеждой на быструю прибыль может привести к существенному ухудшению новогоднего настроения из-за снижения дохода.Предновогодний текст было бы неправильно заканчивать не самым радостным выводом, что ралли ждать не стоит. Текущая коррекция индекса Мосбиржи полной доходности с начала года около 13%, а акции целого ряда крупных и растущих компаний существенно подешевели. Покупка крепких и растущих бизнесов традиционно приносила существенные выгоды своим акционерам как за счет роста капитализации, так и за счет дивидендов.Снижение ключевой ставки в 2025 году ожидается как самим регулятором, так и аналитиками, что может стать хорошим моментом для начала формирования позиций из акций в долгосрочных портфелях. И тут ситуация как с подарками на Новый год: покупаем их в конце 2024, а распаковываем и получаем положительные эмоции – уже в 2025-м.Автор - Михаил Цагарели, портфельный управляющий УК "Первая"
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. У тех, кто связан с фондовым рынком, предновогоднее время ассоциируется с Рождественским ралли или ралли Санта-Клауса. Как несложно догадаться, понятие это пришло к нам западных рынков - оно означает рост акций в конце года. Это работает по аналогии с “деловым сезоном”, который стартует с начала сентября, или “сезоном отпусков” летом.
В последнее время связь российского рынка с иностранными стала весьма тонкой, но все же осталась. В основном она транслируется через динамику сырьевых товаров. Так есть ли на российском рынке рождественское ралли?...
Термин "Рождественского ралли" был придуман еще в 70-х годах, а причин такого роста рынка существует множество: начиная от инвестиций новогодних бонусов и улучшения результатов со стороны взаимных фондов (аналог ПИФов) и заканчивая снижением активности институциональных инвесторов, снижением ликвидности и большим участием розничных инвесторов, которые, как правило, более оптимистичны.
Существует огромное количество исследований, согласно которым основные фондовые индексы США примерно в 80% случаев растут в последнюю неделю декабря и начале января. Проявляется ли аналогичная сезонность в России?
Как можно видеть на графике, за последние 10 лет в декабре индекс Московской биржи не имел ярко выраженной позитивной тенденции. Динамика рынка определялась скорее внешними и фундаментальными факторами, нежели настроениями инвесторов. Например, снижения в 2014 и 2021 годах были связаны с геополитикой, существенный рост в 2020 году - с эффектом низкой базы после снижения на фоне пандемии, а околонулевая динамика 2023 года - с ускорением роста ключевой ставки Банка России.
При этом в большинстве случаев динамика рынка в декабре была положительной, если индекс был в плюсе с начала года, а ключевая ставка на конец года была ниже, чем на начало.
Даже общеизвестные факторы, объясняющие рост рынка в конце года, сложно применить к российскому рынку в текущих реалиях: маловероятно, что 13-я зарплата инвестируется в акции, а после ухода иностранных инвесторов объем инвестиций институционалов существенно снизился.
Определенно, ряд отдельных компаний действительно имеют тенденцию к изменению рыночной капитализации в конце года, что можно использовать в своих интересах. Например, Сургутнефтегаз, чистая прибыль которого зависит от переоценки валюты на балансе, а ее размер влияет на объем дивидендов. Итоговый размер переоценки фиксируется именно на 31 декабря, что при ускорении снижения или укреплении рубля может привести к росту или снижению акций. Также ряд IT-компаний, таких как Позитив, имеют определенную специфику бизнеса: они заключают большинство контрактов в конце года, что увеличивает финансовые результаты в 4 квартале, а акции могут расти на спекулятивных ожиданиях сильного отчета.
Так или иначе, покупка акций под конец года без наличия определенных макропредпосылок или фундаментального обоснования с надеждой на быструю прибыль может привести к существенному ухудшению новогоднего настроения из-за снижения дохода.
Предновогодний текст было бы неправильно заканчивать не самым радостным выводом, что ралли ждать не стоит. Текущая коррекция индекса Мосбиржи полной доходности с начала года около 13%, а акции целого ряда крупных и растущих компаний существенно подешевели. Покупка крепких и растущих бизнесов традиционно приносила существенные выгоды своим акционерам как за счет роста капитализации, так и за счет дивидендов.
Снижение ключевой ставки в 2025 году ожидается как самим регулятором, так и аналитиками, что может стать хорошим моментом для начала формирования позиций из акций в долгосрочных портфелях. И тут ситуация как с подарками на Новый год: покупаем их в конце 2024, а распаковываем и получаем положительные эмоции – уже в 2025-м.
Автор - Михаил Цагарели, портфельный управляющий УК "Первая"
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