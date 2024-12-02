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"Ромир" назвал лучшие московские девелоперы

"Ромир" назвал лучшие московские девелоперы - 02.12.2024, ПРАЙМ

"Ромир" назвал лучшие московские девелоперы

Лучшую репутацию среди крупнейших московских девелоперов имеют "Самолет", ПИК и "Донстрой", сообщили РИА Недвижимость в исследовательском холдинге "Ромир". | 02.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-02T03:16+0300

2024-12-02T03:16+0300

2024-12-02T03:16+0300

бизнес

недвижимость

финансы

москва

пик

донстрой

а101

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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Лучшую репутацию среди крупнейших московских девелоперов имеют "Самолет", ПИК и "Донстрой", сообщили РИА Недвижимость в исследовательском холдинге "Ромир". "Ромир" составил рейтинг репутации крупнейших столичных застройщиков, формируемый на основе заметности компании для потребителя и доверия к ней. Данные получены методом онлайн-интервью среди москвичей. "Лидерами по индексу заметности являются ПИК (86,3%) и "Самолет" (83%). Третье место с большим отставанием занимает "Донстрой" (65,8%). Четверку лидеров замыкает "А101" (56,2%)", - рассказали в холдинге. По индексу доверия лидеры распределились иначе: "Самолет" (73,5%) занимает первое место, "А101"(66,9%) и "Донстрой" (65,8%) - второе и третье место, соответственно. ПИК же, лидируя по заметности, по доверию находится лишь на четвертом месте (62,1%), сообщили в исследовательской компании. Таким образом, в сводном рейтинге репутации от "Ромира" лидирует "Самолет", на второй позиции располагается ПИК, на третьей "Донстрой", далее – "А101". Компании "Инград", ЛСР, ФСК и Level Group находятся плотной группой в середине. MR Group и "Абсолют недвижимость" замыкают список. Исследование проводилось в ноябре методом онлайн-интервью на базе потребительской панели "Ромира", включающей 15 тысяч домохозяйств. Объем выборки - 600 респондентов, репрезентативно отобранных среди панелистов, проживающих в Москве. Статистическая погрешность составляет 4%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, недвижимость, финансы, москва, пик, донстрой, а101