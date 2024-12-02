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"Ромир" назвал лучшие московские девелоперы
"Ромир" назвал лучшие московские девелоперы - 02.12.2024, ПРАЙМ
"Ромир" назвал лучшие московские девелоперы
Лучшую репутацию среди крупнейших московских девелоперов имеют "Самолет", ПИК и "Донстрой", сообщили РИА Недвижимость в исследовательском холдинге "Ромир". | 02.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-02T03:16+0300
2024-12-02T03:16+0300
2024-12-02T03:16+0300
бизнес
недвижимость
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пик
донстрой
а101
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МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Лучшую репутацию среди крупнейших московских девелоперов имеют "Самолет", ПИК и "Донстрой", сообщили РИА Недвижимость в исследовательском холдинге "Ромир".
"Ромир" составил рейтинг репутации крупнейших столичных застройщиков, формируемый на основе заметности компании для потребителя и доверия к ней. Данные получены методом онлайн-интервью среди москвичей.
"Лидерами по индексу заметности являются ПИК (86,3%) и "Самолет" (83%). Третье место с большим отставанием занимает "Донстрой" (65,8%). Четверку лидеров замыкает "А101" (56,2%)", - рассказали в холдинге.
По индексу доверия лидеры распределились иначе: "Самолет" (73,5%) занимает первое место, "А101"(66,9%) и "Донстрой" (65,8%) - второе и третье место, соответственно. ПИК же, лидируя по заметности, по доверию находится лишь на четвертом месте (62,1%), сообщили в исследовательской компании.
Таким образом, в сводном рейтинге репутации от "Ромира" лидирует "Самолет", на второй позиции располагается ПИК, на третьей "Донстрой", далее – "А101". Компании "Инград", ЛСР, ФСК и Level Group находятся плотной группой в середине. MR Group и "Абсолют недвижимость" замыкают список.
Исследование проводилось в ноябре методом онлайн-интервью на базе потребительской панели "Ромира", включающей 15 тысяч домохозяйств. Объем выборки - 600 респондентов, репрезентативно отобранных среди панелистов, проживающих в Москве. Статистическая погрешность составляет 4%.
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бизнес, недвижимость, финансы, москва, пик, донстрой, а101
Бизнес, Недвижимость, Финансы, МОСКВА, ПИК, Донстрой, А101
"Ромир" назвал лучшие московские девелоперы
"Ромир": "Самолет", ПИК и "Донстрой" лидируют по индексу заметности среди
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Лучшую репутацию среди крупнейших московских девелоперов имеют "Самолет", ПИК и "Донстрой", сообщили РИА Недвижимость в исследовательском холдинге "Ромир".
"Ромир" составил рейтинг репутации крупнейших столичных застройщиков, формируемый на основе заметности компании для потребителя и доверия к ней. Данные получены методом онлайн-интервью среди москвичей.
"Лидерами по индексу заметности являются ПИК (86,3%) и "Самолет" (83%). Третье место с большим отставанием занимает "Донстрой" (65,8%). Четверку лидеров замыкает "А101" (56,2%)", - рассказали в холдинге.
По индексу доверия лидеры распределились иначе: "Самолет" (73,5%) занимает первое место, "А101"(66,9%) и "Донстрой" (65,8%) - второе и третье место, соответственно. ПИК же, лидируя по заметности, по доверию находится лишь на четвертом месте (62,1%), сообщили в исследовательской компании.
Таким образом, в сводном рейтинге репутации от "Ромира" лидирует "Самолет", на второй позиции располагается ПИК, на третьей "Донстрой", далее – "А101". Компании "Инград", ЛСР, ФСК и Level Group находятся плотной группой в середине. MR Group и "Абсолют недвижимость" замыкают список.
Исследование проводилось в ноябре методом онлайн-интервью на базе потребительской панели "Ромира", включающей 15 тысяч домохозяйств. Объем выборки - 600 респондентов, репрезентативно отобранных среди панелистов, проживающих в Москве. Статистическая погрешность составляет 4%.